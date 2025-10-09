Gurmani v Tolmin na Frikafest 2025

To soboto se bo Tolmin spet odel v vonj po slastni friki – tradicionalni jedi iz sira, ki je prava kulinarična posebnost Posočja. »Čez leto z veseljem sprejemamo skupine na degustacije sira, kjer vedno znova predstavimo tudi tradicionalno jed friko in dogodek Frikafest.

Na slednjem se navadno pomerijo ekipe, ki pripravljajo friko na svoj način – od klasične do najbolj kreativne različice. Dogodek spremljajo dobra glasba, druženje in pristno tolminsko vzdušje. Ob okušanju frike boste doživeli pristno tradicijo in gostoljubje našega kraja,« so sporočili organizatorji festivala.

Tradicionalna jed iz sira je prava kulinarična posebnost Posočja.

Frika je tradicionalna jed, značilna za zgornje Posočje, izvira pa iz sosednje Furlanije - Julijske krajine. Njena posebnosti je, da se jo pripravlja na več načinov oziroma z različnimi kombinacijami sestavin. Glavne so staran sir (najpogosteje Tolminc), krompir, jajca, svinjska mast, dodamo lahko koščke suhega mesa, kot sta panceta in pršut. Vsaka vas pozna svoj recept. Frika se uživa sama kot glavna jed ali s prilogo, navadno polento.