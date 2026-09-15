Hala Tivoli za otroke z redkimi boleznimi: na dobrodelnem koncertu Viljem Julijan zbrali več kot 103.000 evrov

Na nedeljskem velikem dobrodelnem koncertu Viljem Julijan, že 8. po vrsti, je Hala Tivoli zaživela v znamenju glasbe, ljubezni in izjemne srčnosti. V Društvu Viljem Julijan so z dogodkom in koncertno zbiralno akcijo za otroke z redkimi boleznimi zbrali izjemnih 103.569 evrov.

Koncert je v vseh teh letih postal eden najbolj prepoznavnih dobrodelnih dogodkov v Sloveniji, namenjenih ozaveščanju o redkih boleznih ter pomoči malim borcem in njihovim družinam, ki se vsak dan soočajo z najtežjimi življenjskimi preizkušnjam. Tudi letošnji koncert je bil več kot le glasbeni dogodek. Bil je večer povezanosti, sočutja in močnega sporočila, da mali borci in njihove družine niso sami. Hala Tivoli se je napolnila s številnimi obiskovalci, ki so s svojo toplino, podporo in prisotnostjo pokazali, da ima Slovenija veliko srce ter da lahko skupaj ustvarimo svet, v katerem noben otrok z redko boleznijo in nobena družina ne bosta ostala sama, pravijo v društvu.

Nastal je iz ljubezni do najinega sina Viljema Julijana in iz želje, da bi otroci z redkimi boleznimi dobili glas.

Otroci za male borce

Posebno mesto na koncertu so imeli ponovno otroški glasovi. Pod osrednjim sporočilom Otroci za male borce sta nastopila Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana in Mladinski pevski zbor Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja. »Koncert Viljem Julijan je za naju vedno nekaj posebnega. Nastal je iz ljubezni do najinega sina Viljema Julijana in iz želje, da bi otroci z redkimi boleznimi dobili glas, podporo in občutek, da niso sami. Ko danes pogledava v dvorano, vidiva tiste najbolj srčne ljudi, ki jim je mar za sočloveka in za najranljivejše v naši družbi. Hvala vam iz srca, ker ste tu,« sta povedala Gregor in Nina Bezenšek, oče in mama Viljema Julijana in pobudnika koncerta.

Priljubljeni glasbeniki Za nepozabno glasbeno doživetje so poskrbeli številni priljubljeni glasbeniki, ki so s svojimi nastopi izrazili podporo malim borcem in jim podarili delček svojega srca: Nika Zorjan, Il Divji, Ansambel Roka Žlindre, Prifarski muzikanti ter SoulGreg Artist & BigLights Band.

Močno sporočilo letošnjega dogodka so podprli tudi častni pokrovitelji – kolesarski šampion Tadej Pogačar in košarkarji slovenske reprezentance do 18 let. S svojo vztrajnostjo, predanostjo in ekipnim duhom predstavljajo zgodbo poguma, vztrajnosti in moči – zgodbo, ki jo mali borci in njihove družine živijo vsak dan. Društvo je do danes malim borcem namenilo že več kot 2,7 milijona evrov pomoči.