Han branil Fajonovo pred očitki: »Šla je skozi vse postopke, podporo ima 26 držav«

Predsednik SD Matjaž Han je razočaran nad dogajanjem v zvezi s kandidaturo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice EU za Sahel, pri kateri se domnevno zapleta zaradi nasprotovanja Slovenije. Poudarja, da se je Fajon prijavila na razpis, postopka pa ne vodi država. Upa, da jo bodo članice vendarle potrdile na položaj. Han je v izjavi za novinarje v Ljubljani izpostavil, da so v stranki zelo ponosni na Fajon, ki ji je uspelo priti do ciljne črte za prevzem po njegovih besedah ene pomembnejših funkcij v Bruslju, kakršne doslej Slovenci niso imeli - po mnenju Hana prav zaradi »izkoriščanja nekaterih zadev za notranjo politiko«.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je namreč Fajon predlagala za posebno predstavnico za Sahel, a odločanja o njenem imenovanju, neuradno zaradi nasprotovanja Slovenije, še ni bilo. Naslednik Fajonove na položaju zunanjega ministra Tone Kajzer je v nedeljo Kallas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka, v ponedeljek pa je dejal, da Slovenija odločitve o podpori Fajon še ni sprejela. Han je nad temi zapleti razočaran. »To ni postopek, ki bi ga vodila Slovenija, prijavila se je na razpis,« je dejal in zagotovil, da ni šlo za poziv državi in da gre za funkcijo, ki Sloveniji ne pripada. Meni sicer, da je do prijave prišlo v času, ko je vlada opravljala tekoče posle, kar pa po njegovih besedah ni pomembno.

Han na desni strani v Sloveniji opaža »hude napore«

»Fajonova je šla skozi vse hude postopke, bilo je več kandidatk in kandidatov, ima oziroma je imela podporo 26 držav in jaz verjamem, da bo vendarle jutri glasovanje v Bruslju,« je dodal Han. Po načrtih naj bi predstavniki držav članic unije namreč o imenovanju Fajon odločali v sredo, sledil naj bi pisni postopek, v katerem je za potrditev potrebna podpora kvalificirane večine držav članic. To pomeni najmanj 15 članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov vseh prebivalcev EU.

Han na desni strani v Sloveniji opaža »hude napore«, da Fajonovi ne bi uspelo. »Da zdaj zaradi Slovenije ne bi šla skozi, potem se moramo v Sloveniji res vprašati, ali razumemo državo, ali smo domoljubi, ali imamo to državo radi, in mislim, včasih sem res neverjetno zaskrbljen, kaj smo zmožni narediti, da drugim ne uspe,« je dodal.