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KONGRES

Han odkrito priznal, da je stranka v zadnjih letih naredila nekaj napak in kaj je potem sledilo

Stranka SD je imela statirani kongres v Murski Soboti, govorec pa je bil Matjaž Han.
Matjaž Han že nekaj časa velja za enega bolj priljubljenih politikov v Sloveniji. FOTO: Matej Družnik
Matjaž Han že nekaj časa velja za enega bolj priljubljenih politikov v Sloveniji. FOTO: Matej Družnik
STA, M. J.
 3. 10. 2026 | 16:06
4:26
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Kongres je priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti, je na današnjem statutarnem kongresu SD v Murski Soboti dejal predsednik stranke Matjaž Han. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu.

»Današnjega kongresa ne razumem samo kot kongresa o sprejemanju pravil naše stranke, ampak predvsem kot veliko priložnost, da se vprašamo, kakšna stranka želimo biti jutri, kaj želimo predstavljati, za koga želimo delati in v kakšni Sloveniji želimo živeti,« je v nagovoru dejal Han. V luči razmer v Evropi in svetu je poudaril, da ljudje od politike pričakujejo predvsem varnost, stabilnost in perspektivo.

Verjame v dialog in socialni dialog

V Sloveniji je po njegovem mnenju treba gospodarski napredek povezati z blaginjo ljudi. »Politika mora narediti dve stvari hkrati: ustvarjati mora pogoje za konkurenčno gospodarstvo in poskrbeti, da se gospodarski napredek pozna v blaginji ljudi,« je povedal. V politiki se po njegovih besedah prepogosto pogovarjajo drug mimo drugega, cilj pa da je pogosto premagati nasprotnika, namesto reševati probleme ljudi. Sam verjame v dialog in socialni dialog. SD je po njegovih besedah tudi zato dala pobudo, da se socialni dialog vpiše v ustavo. »Kompromis, dogovor ni znak politične šibkosti, ampak je znak politične zrelosti,« je poudaril.

Han je priznal, da je stranka v zadnjih letih naredila nekaj napak in izgubila del zaupanja ljudi. Rezultat na zadnjih državnozborskih volitvah je po njegovih besedah pokazal, da stranko čaka še veliko dela. Ob tem je Han dejal, da želi danes govoriti predvsem o prihodnosti, in izrazil prepričanje, da Slovenija potrebuje močno socialno demokracijo. Po njegovih besedah je kakovostno in dostopno javno šolstvo eden najpomembnejših temeljev enakih možnosti in razvoja Slovenije. Stranka podpira spremembe v sistemu, a meni, da morajo pri teh sodelovati stroka, učitelji, ravnatelji, fakultete in socialni partnerji. »Javno šolstvo je ena od osnov socialne demokracije in razvoja Slovenije,« je poudaril.

Osredotočil se je tudi na prihajajoče lokalne volitve in poudaril pomen dela na terenu. »Na terenu se gradi zaupanje od človeka do človeka, od posameznika do posameznice, od kraja do kraja in tega glede na moje izkušnje ne nadomesti noben plakat,« je dejal. V izjavi za novinarje je Han dodatno pojasnil, da je ena od ključnih sprememb statuta poenostavitev odločanja in hitrejše odločanje, predvsem pa vključitev celotnega terena v predsedstvo stranke, »da bo vsa Slovenija o pomembnih temah lahko odločala kot socialni demokrati«.

Sam se sam veliko ukvarja s terenom

Kongres v Murski Soboti je po njegovih besedah tudi priložnost za podporo lokalni organizaciji pred lokalnimi volitvami, Damjanu Anželju, ki bo znova kandidiral za župana Murske Sobote, in SD v Murski Soboti ter za to, »da dobimo malo pozitivne energije, da gremo na volitve samozavestni, z dvignjeno glavo«. Han je ob tem izpostavil, da se sam veliko ukvarja s terenom, vendar je po njegovih besedah članstvo zaradi trenutnega načina političnega delovanja težko pridobivati. SD želi to spremeniti, saj po njegovem mnenju njihove temeljne vrednote, med njimi solidarnost in pomoč, deli velik del Slovencev.

Napovedal je pismo predsednikom drugih strank, s katerim jih bo pozval k pogovoru brez kamer o ključnih vprašanjih za državo, med katerimi je izpostavil javno šolstvo. O prihodnjem vodstvu SD je povedal, da bodo konec februarja oz. v začetku marca izvedli volilni kongres, in menil, da bi bilo dobro, da bi imel za mesto predsednika protikandidata, saj SD »ni stranka enega človeka, ampak stranka širine in notranje demokracije«.

Anželj je na kongresu napovedal ponovno kandidaturo za župana in pri tem poudaril, da je občina v treh mandatih, kolikor jo vodijo SD, naredila razvojni preboj, kar da dokazujeta tudi nagradi zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino in za najbolj varno mesto. Prepričan je, da bodo SD občino vodili tudi v četrtem zaporednem mandatu, saj imajo po njegovih besedah izkušnje, znanje in ljudi.

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