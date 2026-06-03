Han zanika zaroto! Zakaj so ministri SD izpustili zadnjo sejo vlade: »V petek bomo šli vsak svojo pot«

Poročali smo že, da je premier Robert Golob po koncu današnje zadnje seje vlade, ki jo je vodil štiri leta, izpostavil, da je »Slovenija stabilna in varna, to je največ, kar lahko zapustimo kot dediščino,«.

Je pa bilo pomenljivo, da na zadnji seji ni bilo ministrov iz vrst SD.

Han trdi, da ni bilo zarote

Predsednik SD Matjaž Han je tako pojasnil, da so bili vsi štirje upravičeno odsotni. Sam se je predsedniku vlade opravičil zaradi že prej dogovorjenega obiska na Dnevu medgeneracijskega sožitja v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije.

Imeli so še zadnjo sejo, a ministrov SD ni bilo. FOTO: Vlada

Obenem je zatrdil, da v ozadju današnjih izostankov njihovih ministrov ni zarot. Po njegovih besedah pa lahko kakšen spin prikrije tudi kakšno drugo današnje poročanje v medijih, s čimer je namignil na pisanje portala Info360 o tem, kako so ministri odhajajoče vlade glasovali glede pridružitve Slovenije tožbi proti Izraelu.

»V petek bomo šli vsak svojo pot«

»Že prejšnji teden smo imeli zadnjo sejo vlade, kosilo, predsedniku vlade smo dali tudi darilo, smo se na nek način poslovili,« je navedel Han. Kot zanimivo pa je izpostavil tudi, da so doslej na kar nekaj ministrstvih še pred iztekom mandata razrešili več državnih sekretarjev. »Na našem ministrstvu nismo še nobenega, v petek bomo pač šli vsak svojo pot,« je sklenil.