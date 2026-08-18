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MED POŽAROM NA HRVAŠKEM

Hana je v Sloveniji nemočno čakala na novice iz Omiša, kjer sta bila njena starša: »Požar prihaja k nam ...« (FOTO)

Ogenj se je približal tako družinski hiši kot kraju, kamor sta se umaknila njena starša, zato so se pripravljali na najhujše.
FOTO: Tom Dubravec Cropix

FOTO: Tom Dubravec Cropix

FOTO: Tom Dubravec Cropix

FOTO: Tom Dubravec Cropix

FOTO: Miroslav Lelas Afp

FOTO: Miroslav Lelas Afp

Hana Brvar v njihovi počitniški hišici. FOTO: Osebni Arhiv

Hana Brvar v njihovi počitniški hišici. FOTO: Osebni Arhiv

Hana je sodelavka Radia 1. FOTO: Otton Zajec

Hana je sodelavka Radia 1. FOTO: Otton Zajec

FOTO: Tom Dubravec Cropix
FOTO: Tom Dubravec Cropix
FOTO: Miroslav Lelas Afp
Hana Brvar v njihovi počitniški hišici. FOTO: Osebni Arhiv
Hana je sodelavka Radia 1. FOTO: Otton Zajec
Kaja Grozina
 18. 8. 2026 | 14:10
3:59
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Silovit požar, ki je v četrtek zvečer zajel območje Lokve Rogoznice pri Omišu, je v nekaj urah za seboj pustil opustošeno pokrajino, uničeno premoženje in številne prestrašene prebivalce ter turiste. Med tistimi, ki so več ur v negotovosti čakali na novice, je bila tudi Hana Brvar, sodelavka Radia 1, katere družina ima na tem območju počitniško hišo. Ogenj se ji je približal na vsega nekaj metrov, a je hiša po spletu neverjetnih okoliščin ostala nedotaknjena.

Hana je bila v času požara v Sloveniji, njena starša pa sta bila pri prijateljih nekaj kilometrov od družinske hiše. Ko sta zaslišala sirene in izvedela, da gori v bližini, sta se z motorjem odpravila proti domu, vendar ju je ustavila policija. Nadaljevanje poti je bilo zaradi nevarnosti prepovedano. Takrat še nihče ni vedel, kako blizu njihove hiše je ogenj. Najbolj pretresljiv trenutek za Hano je sledil med telefonskim pogovorom z mamo. »Hana, požar prihaja k nam. Moramo se evakuirati, ne morem zdaj govoriti,« ji je dejala in odložila telefon. Ogenj se namreč ni približeval le njihovi počitniški hiši, temveč tudi domu prijateljev, pri katerih sta se zadrževala Hanina starša. Vsi so se morali umakniti še dlje, medtem ko se je za njimi že širil gost dim. Hana je iz Slovenije lahko le čakala in upala, da so njeni najbližji na varnem.

FOTO: Tom Dubravec Cropix
FOTO: Tom Dubravec Cropix

Pričakovala sta pogorišče

Šele naslednji dan okoli 16. ure sta starša dobila dovoljenje za vrnitev. Po prizorih, ki sta jih videla v okolici, sta pričakovala najhujše. Toda doma ju je pričakalo nekaj povsem drugega. »Hiša je stala. Nedotaknjena. Ob njej je ostal tudi naš avtomobil,« je povedala Hana. Le nekaj metrov stran je bila podoba povsem drugačna. Ob cestah so ostali zogleneli avtomobili, gozd in zelenje sta se spremenila v črno pogorišče, zrak pa je še vedno polnil dim. Hana je pokrajino, ki jo je poznala po borovcih in zelenih hribih, opisala kot prizor z vojnega območja. Sredi vsega uničenja pa je okoli njihove hiše ostal majhen zelen pas z oljkami. Ogenj je prizanesel tudi nekaterim sosednjim objektom.

FOTO: Miroslav Lelas Afp
FOTO: Miroslav Lelas Afp

»Ne vem, kako. Ne vem, zakaj. Ne vem, kako je lahko ogenj, ki je uničil toliko vsega okoli nas, pustil naš mali košček sveta pri miru. Ampak danes prvič zares začenjam verjeti v čudeže,« je zapisala. Olajšanje ob srečnem razpletu za njeno družino pa spremlja tudi zavedanje, da številni drugi prebivalci takšne sreče niso imeli. Nekaterim je ogenj v nekaj minutah uničil vse, kar so ustvarjali desetletja. »Tega pekla ne privoščiš nikomur,« je poudarila Hana.

Pomoč Omišu 

Namesto da bi se zgodba končala pri olajšanju, se je odločila pomagati tistim, ki so ostali brez doma ali imajo močno poškodovane hiše. Skupaj z drugimi je vzpostavila Facebook skupino Pomoč Omišu, prek katere zbirajo material in druge potrebščine za prizadete. Prva akcija je bila namenjena zbiranju materiala za pleskanje. Odziv je bil po njenih besedah izjemen, saj so v dveh dneh zbrali večjo količino materiala, ki so ga že odpeljali na območje Omiša. Želijo narediti še korak dlje in pomagati pri obnovi domov. Zbirajo predvsem izolacijo, izravnalne mase, barve in drug gradbeni material, ki ga bodo lahko neposredno uporabili ljudje, katerih domove je poškodoval požar. 

Hana Brvar v njihovi počitniški hišici. FOTO: Osebni Arhiv
Hana Brvar v njihovi počitniški hišici. FOTO: Osebni Arhiv

Za dodatne informacije o pomoči in zbiranju materiala je na voljo tudi elektronski naslov omispomoc@gmail.com. 

Hana je sodelavka Radia 1. FOTO: Otton Zajec
Hana je sodelavka Radia 1. FOTO: Otton Zajec

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