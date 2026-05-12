DOBRODELNA NOTA PRIREDITVE

Harmonika ima na Bledu posebno mesto (FOTO)

Nina Kobetič, Filip Pintar in Nik Baškovč najvidnejša imena letošnjega tekmovanja. Rotary klub Bled poskrbel tudi za dobrodelno noto odmevne glasbene prireditve.
Najmlajši udeleženec je bil štiriletni Jaš. FOTO: Nik Bertoncelj

Harmonikarje je pozdravil blejski župan Anton Mežan. FOTO: Nik Bertoncelj

Zaigrali so točno opoldne. FOTO: Nik Bertoncelj

Janez Grilc je reden gost vseh srečanj. FOTO: Janez Kuhar

Večja skupina je prišla iz Prlekije. FOTO: Janez Kuhar

Janez Kuhar
 12. 5. 2026 | 10:45
V Festivalni dvorani Bled je ob svetovnem dnevu harmonike, ki ga zaznamujemo od leta 2009, potekalo tradicionalno tekmovanje: Zlata harmonika Bled je namenjena mladim in izkušenim glasbenikom v različnih starostnih kategorijah. Tudi tokrat so nastopili tekmovalci in tekmovalke z diatonično in klavirsko harmoniko, njihovo igranje pa je ocenjevala strokovna komisija.

Na državno

Zlata harmonika Bled 2026 je bila obenem predizbor za 12. državno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko, ki bo novembra 2026 in se šteje v sistem Pokala Slovenije ZDHS. Tekmovalci in tekmovalke z 88 ali več točkami v kategoriji diatonične harmonike so si z nastopom na Bledu zagotovili uvrstitev na državno tekmovanje. Vsi nastopajoči so prejeli praktično darilo in priznanje glede na doseženo število točk. Najboljši trije v posameznih skupinah so prejeli posebne plakete, najboljši harmonikar z Gorenjske pa pokal Gorenjskega harmonikarja, letos je bil to Filip Pintar.

Obiskovalci so napovedovali temperaturo Blejskega jezera.

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali Janez Fabijan, dolgoletni mentor diatonične harmonike in predsednik Strokovnega sveta pri Zvezi diatonične harmonike Slovenije, Jože Burnik, komponist s številnimi priznanji doma in v tujini, ter Klemen Rošer, mentor, skladatelj in predsednik Zveze diatonične harmonike Slovenije, je med vsemi nastopajočimi izbrala tudi tekmovalca oziroma tekmovalko z najbolj pristnim nastopom. Naziv najboljše harmonikarice je prejela Nina Kobetič. Absolutni zmagovalec oziroma zmagovalka tekmovanja v diatonični harmoniki je postal Filip Pintar, s klavirsko harmoniko pa se je najbolje odrezal Nik Baškovč. Oba sta prejela pokal Zlata harmonika Bled in pa polet z balonom nad Bledom.

Ugibali temperaturo

Tekmovanje je še enkrat pokazalo, da ima harmonika na Bledu posebno mesto. Festivalna dvorana je ob prazniku harmonike povezala tekmovalnost, glasbeno znanje, predanost mentorjev in energijo nastopajočih, ki ohranjajo in razvijajo bogato tradicijo. Osrednji trenutek prireditve je bil opoldanski nastop ob Blejskem jezeru, ko je 453 udeležencev skupaj zaigralo tri znane slovenske skladbe Otoček sredi jezera, Čebelar in Na Golici. Udeleženci tradicionalnega dogodka so sodelovali tudi v žrebanju za glavno nagrado, harmoniko BP Harmonika Poličar, ki jo je prejel Zvonko Štular. Popoldanski del prireditve se je nadaljeval v veselem vzdušju s koncertom Ansambla Svizci, ki je poskrbel za sproščeno druženje na Jezerski promenadi.

Na letošnji prireditvi je glasba dobila tudi dobrodelno noto. Rotary klub Bled, ki praznuje 35 let delovanja, je pripravil donatorski dogodek Toplina srca. Zbrana sredstva so namenili štipendiranju mladega harmonikarja oziroma harmonikarke ter podpori nadaljnjemu glasbenemu razvoju. Obiskovalci so v dobrodelni igri napovedovali temperaturo Blejskega jezera, izmerjeno na globini med približno 15 in 20 metri, ob tem so bili vabljeni k simbolični donaciji za podporo mlademu harmonikarju oziroma harmonikarki. Matevž Uršič je temperaturo jezera 6,83 zrešil le za desetinko in tako osvojil nagrado, vikend paket v blejskem hotelu.

Največji brki

Najmlajši med harmonikarji je bil štiriletni Jaš, na Bledu se je sicer zbralo več tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije in sosednjih držav. Iz Avstrije se je pripeljalo z avtobusom 40 harmonikarjev, navdušeni nad nastopom pa so bili harmonikarji iz Prlekije, ki jih je vodila strokovna vodja Katja Vunderl z navijači. Iz Mirne Peči se je srečanja udeležila skupina 13 harmonikarjev, med njimi je bil 86-letni Matija Slak, brat pokojnega Lojzeta Slaka. Janez Grilc je prišel z največjimi brki na srečanju, povedal je, da mu je prvo harmoniko kupil oče, ko je imel dvanajst let ...

Prireditev je vodil Niko Rakovec, Blejski podžupan Iztok Pesrl, ki je bil tudi vodja organizacijskega odbora, je dejal: »Lahko rečem, da sem vesel, da se ljudje vračajo na Bled, predvsem pa sem vesel, da je vedno več tudi otrok.« Župan Bleda Anton Mežan je pohvalil organizacijo jubilejne prireditve in se zahvalil vsem sodelujočim, oblečen pa je bil v narodno nošo.

453 jih je skupaj zaigralo ob jezeru.

