VELIKA MNOŽICA

Harmonikarji igrali v središču Ljubljane, ljudje z njimi prepevali slovenske pesmi (VIDEO)

Zbrali so se v podporo slovenski glasbi. Odzvanjale so znane pesmi, med drugim je bilo slišati pesmi Čebelar, V dolini tihi in Mi se imamo radi.
Množica ljudi na Prešernovem trgu. FOTO: Jakob Pintar/STA

M. J., STA
 26. 12. 2025 | 20:07
 26. 12. 2025 | 21:21
2:25
A+A-

Danes zvečer se je v središču Ljubljane zbralo več deset harmonikarjev v podporo slovenski glasbi. Na njihov zbor je prišlo veliko ljudi. Je pa res, da je bil danes v središču slovenske prestolnice tudi sprevod Dedka Mraza in marsikdo je verjetno prišel tja predvsem zaradi njega. Ljudje so s harmonikarji prepevali zimzelene slovenske pesmi. Med drugim je bilo mogoče slišati pesmi Čebelar, V dolini tihi in Mi se imamo radi. Shoda so se udeležili tudi člani SDS - Janez JanšaBranko Grims in Luka SimoničKot je pred dnevi povedal pobudnik shoda Silvo Mesojedec, ideja izhaja iz njegovega obiska prestolnice, kjer je bilo slišati trubače in praktično nič slovenske glasbe, kar se mu zdi nesprejemljivo. 

Poudarjali, da so prišli podpret slovensko glasbo

Harmonikarji, ki so prišli iz različnih delov države, so zavzeli številne kotičke ter v dobri uri odigrali venček domačih pesmi. Skladbe so se naključno slišale pred maketo mesta Ljubljana, s stopnic pred frančiškansko cerkvijo, pred lekarno, še največ nastopajočih je bilo pred Prešernovim spomenikom, ki so ga obkolili s svojimi instrumenti. Harmonikarji različnih generacij so kljub nizkim temperaturam z glasbo in petjem vztrajali, pri tem so jih spodbujali tudi obiskovalci z različnih koncev Slovenije. Poslušalci so bili iz Ljubljane, z Gorenjske, Dolenjske, Notranjske. Vsi po vrsti so poudarjali, da so prišli podpret slovensko glasbo, čeprav glasba s harmoniko ni edina slovenska glasba, je pa, kot so dejali, tista »ta prava«, »goveja«.

Ljubljanski mestni svet je sicer pred dnevi sprejel prepoved spontanih uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti v Ljubljani. Prepoved velja do konca decembra. So pa organizatorji današnji shod prijavili. V preteklih dneh je bilo sicer večkrat slišati pritožbe ljudi, ker so v praznično okrašeni Ljubljani igrali trubači. Nad prazničnim adventnim vzdušjem v središču slovenske prestolnice se je pritoževala tudi televizijska voditeljica in novinarka Rosvita Pesek.

