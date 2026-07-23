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Hčer bi najraje poročil z mesarjem (FOTO)

Zgodba, ki se zanesljivo konča v poročni obleki. Na Studencu bo komedija na sporedu še vsaj 10-krat.
Avtor priredbe in režiser Alojz Stražar s pevko Evo Černe Avbelj FOTOGRAFIJE: Uroš Zagožen

Avtor priredbe in režiser Alojz Stražar s pevko Evo Černe Avbelj FOTOGRAFIJE: Uroš Zagožen

V glavnih vlogah nastopata Gregor Ravnik in Gaja Sorč.

V glavnih vlogah nastopata Gregor Ravnik in Gaja Sorč.

Primož Krt v vlogi Vogrinovega Janeza in Pia Brodnik kot Urša, gospodinja pri Gajšku

Primož Krt v vlogi Vogrinovega Janeza in Pia Brodnik kot Urša, gospodinja pri Gajšku

Ljubezen je rdeča nit predstave.

Ljubezen je rdeča nit predstave.

Habakuk bo gledalce vsekakor nasmejal.

Habakuk bo gledalce vsekakor nasmejal.

Veterana studenškega odra: Rajko Majdič (levo) in Jože Vunšek

Veterana studenškega odra: Rajko Majdič (levo) in Jože Vunšek

Domača gledališka predstava Habakuk je slovenskemu občinstvu nekoliko manj znana.

Domača gledališka predstava Habakuk je slovenskemu občinstvu nekoliko manj znana.

Marjan Bunič (levo) v vlogi Mihe Gajška - Habakuka

Marjan Bunič (levo) v vlogi Mihe Gajška - Habakuka

Avtor priredbe in režiser Alojz Stražar s pevko Evo Černe Avbelj FOTOGRAFIJE: Uroš Zagožen
V glavnih vlogah nastopata Gregor Ravnik in Gaja Sorč.
Primož Krt v vlogi Vogrinovega Janeza in Pia Brodnik kot Urša, gospodinja pri Gajšku
Ljubezen je rdeča nit predstave.
Habakuk bo gledalce vsekakor nasmejal.
Veterana studenškega odra: Rajko Majdič (levo) in Jože Vunšek
Domača gledališka predstava Habakuk je slovenskemu občinstvu nekoliko manj znana.
Marjan Bunič (levo) v vlogi Mihe Gajška - Habakuka
Primož Hieng
 23. 7. 2026 | 16:45
5:20
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Minuli konec tedna se je še dolgo razlegal aplavz, ki ga je hvaležno občinstvo namenilo ustvarjalcem letošnje osrednje predstave na 26. kulturnem poletnem festivalu v avditoriju gledališča na Studencu pri Domžalah.

To je komedija s petjem Habakuk avtorja dr. Rudolfa Doboviška, politika, pravnika in književnika, z glasbo slovenskega skladatelja Radovana Gobca, ki jo je za studenški oder priredil producent Slavko Avsenik ml. Avtor priredbe in režiser predstave je Alojz Stražar. Domača gledališka predstava Habakuk je slovenskemu občinstvu nekoliko manj znana, čeprav so jo v preteklosti večkrat uprizorili na Štajerskem, v Mestnem gledališču Ptuj in v mariborski Operi. »Zdelo se je, da je delo že utonilo v pozabo, vendar smo po srečnem naključju znova pridobili notno gradivo in besedilo. Z uprizoritvijo obljubljamo sproščeno in komično zgodbo z družbeno satiro in obilico petja. Po sobotni premieri bo predstava na sporedu še vsaj desetkrat,« je povedal Stražar.

Najpomembnejša ljubezen

V Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan so povedali, da je večno vprašanje ob vsakem novem delu na odru studenškega gledališča, koliko vsebine razkriti, da bo ta pritegnila gledalce, da bodo z veseljem in velikimi pričakovanji prestopili prag gledališča: »Če smo se pri minulih predstavah v Poletnem gledališču Studenec časovno vračali v nekoliko oddaljeno obdobje dogajanja na ozemlju današnje Slovenije, pa se tokrat v predstavi Habakuk preselimo v nemirni čas med obema svetovnima vojnama. Ta čas je zaznamoval strah pred morebitnimi novimi spopadi, predvsem pa huda gospodarska kriza na začetku tega obdobja, in čas, ki je žal daleč na obzorju že nakazoval, da se bliža nova vojna.«

V glavnih vlogah nastopata Gregor Ravnik in Gaja Sorč.
V glavnih vlogah nastopata Gregor Ravnik in Gaja Sorč.
Primož Krt v vlogi Vogrinovega Janeza in Pia Brodnik kot Urša, gospodinja pri Gajšku
Primož Krt v vlogi Vogrinovega Janeza in Pia Brodnik kot Urša, gospodinja pri Gajšku
Ljubezen je rdeča nit predstave.
Ljubezen je rdeča nit predstave.

V to obdobje je vpeta zgodba o Habakuku in vseh junakih, ki so si v istoimenski igri razdelili vloge. »Igra je polna zapletenih situacij, kjer ima ljubezen najpomembnejše mesto. Dobovišku je kot avtorju besedila uspelo zgodbo o Habakuku tako zaplesti, da nas ves čas dogajanja nekako drži v šahu, to pa je tudi čar osrednje gledališke predstave 26. kulturnega poletnega festivala na Studencu, hkrati pa kaže, da si bodo gledalci Habakuka radi ogledali in se zadovoljni vračali domov,« je še povedal predsednik KD Miran Jarc Škocjan Alojz Stražar.

Kam jo vleče srce?

V glavni vlogi Habakuka, Mihe Gajška, velikega gruntarja, nastopa Marjan Bunič, radijski voditelj, igralec in pevec. »Običajno v predstavah na Studencu igram vesele like,« je povedal Bunič. »Habakuk je zelo ambiciozen oče, ki bi rad zelo dobro poročil svojo hčer, še najraje s kakšnim mesarjem. To je njegova vizija. Kako se uresničijo, bodo obiskovalci videli v sami predstavi, sicer pa se vsi okoli njega zaljubljajo in odljubljajo, Habakuk pa ima neke svoje računice. Ob tem mi je predvsem všeč, da sem skočil v nek človeški karakter, kjer na dan pridejo tiste drobne človeške slabosti, od egoizma do ambicioznosti in slepote. Temu dodajamo komične elemente. Gre za povsem človeško zgodbo, v kateri se lahko prepoznamo in vidimo, predvsem pa gledalce razveseljujemo. To mi je zelo všeč.«

Vsi smo zelo dobro vstopili v like, ki so nam bili namenjeni.

Gaja Sorč nastopa v vlogi Slavice, Habakukove hčere. Pravi, da je sicer vajena odrov, na studenškem pa se predstavlja prvič: »Vesela sem, ker lahko sodelujem z znanimi pevskimi in igralskimi kolegi, tako da je bil sprejem izredno topel in prijeten. Lepo sem se vključila v gledališko družino na odru Poletnega gledališča Studenec. Igram Slavico. To je izjemno prisrčna in prikupna mlada ženska, ki ima zelo rada življenje in svojega očeta. Po drugi strani pa je malce razdeljena med zvestobo očetu in svoji družini in tem, kam jo vleče srce. Igra je polna zanimivih zapletov in razpletov, veliko je situacijske komike, iskrenih izlivov in tudi malce naivnosti. Mislim, da smo vsi zelo dobro vstopili v like, ki so nam bili namenjeni.«

Številne ponovitve

Bo Gregor Ravnik, ki nastopa kot kapetan Branko, po stomatološki ambulanti in pilotski uniformi na koncu oblekel poročno obleko? Gaja Sorč odgovarja: »Zgodba ima lep zaključek, ki se bo prav gotovo končala v poročni obleki, kdo pa jo obleče, pa naj raje ostane skrivnost.« V vlogi Vere Krušič, Habakukove nečakinje, nastopa pevka Eva Černe Avbelj: »Vloga mi je zelo všeč, ker Vera vidi širšo sliko in s svojo dobroto pomaga Slavici do srečnega konca. Vera ima pomembno vlogo v predstavi, lepo pa je, da tudi sama najde ljubezen. To je tudi rdeča nit celotne predstave.«

Habakuk bo gledalce vsekakor nasmejal.
Habakuk bo gledalce vsekakor nasmejal.
Veterana studenškega odra: Rajko Majdič (levo) in Jože Vunšek
Veterana studenškega odra: Rajko Majdič (levo) in Jože Vunšek
Domača gledališka predstava Habakuk je slovenskemu občinstvu nekoliko manj znana.
Domača gledališka predstava Habakuk je slovenskemu občinstvu nekoliko manj znana.
Marjan Bunič (levo) v vlogi Mihe Gajška - Habakuka
Marjan Bunič (levo) v vlogi Mihe Gajška - Habakuka

V glavnih vlogah nastopajo še Pia Brodnik, Marko Ferjančič, Jože Vunšek, Primož Krt in drugi. Ponovitve Habakuka bodo še 24., 25., 26., 30. in 31. julija ter 1., 2., 13., 14. in 15. avgusta, vsakič ob 21. uri.

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