Hči Mance Košir zaradi smrtne nevarnosti prekinila nosečnost, duhovnik izbruhnil: »Nič hudega, če bi umrla, bolje kot smrtni greh!« (VIDEO)

Tina Košir, hči pokojne publicistke in novinarke Mance Košir, je bila gostja podkasta Seansa s Tajo, kjer je z voditeljico spregovorila o življenjskih preizkušnjah, izgubi otroka in smrti svoje mame.

Posebej pretresljiv je bil del pogovora, v katerem se je spomnila dogodkov izpred približno 15 let. Takrat je bila noseča, vendar so zdravniki pri nerojenem otroku odkrili zelo hude razvojne nepravilnosti. Kot je pojasnila, otrok po zdravniških ocenah ne bi mogel preživeti, nadaljevanje nosečnosti pa bi lahko ogrozilo tudi njeno življenje.

Otroka si je želela, nato je sledil hud udarec

Tina je povedala, da so pri pregledu nuhalne svetline odkrili znake zelo hude kromosomske nepravilnosti, ki jo je opisala kot izjemno hudo obliko Downovega sindroma. Plod naj ne bi imel možnosti preživetja, saj je bil že takrat močno otečen, stanje pa tako resno, da nosečnosti ne bi bilo mogoče varno nadaljevati. Zdravniki so ji povedali, da je v smrtni nevarnosti. Skupaj z njimi se je zato odločila za medicinsko prekinitev nosečnosti.

Postopek je bil zanjo izjemno težak, tako telesno kot čustveno. Ker je bila že v četrtem mesecu nosečnosti, ni šlo za kratek poseg, temveč za sprožitev poroda. Najprej je morala vzeti zdravilo za prekinitev nosečnosti, nato pa v porodnišnici roditi mrtvega otroka.

Bolje bi bilo, da bi umrla, kot storila »smrtni greh«

V novem podkastu je Tina razkrila tudi dogodek, povezan z odzivi na njeno izpoved. Po njenih besedah je neki duhovnik njeni mami Manci očital najprej, kako si je drznila v knjigi javno pisati o prekinitvi nosečnosti. Vztrajal naj bi, da odločitev za splav ni moralno. Manca ga je opozorila, da bi lahko zaradi nadaljevanja nosečnosti umrla tudi njena hči. »Ampak, ona bi lahko umrla!« mu je dejala.

Duhovnik naj bi ji odgovoril, da kot verna ženska gotovo ve, da smrt sama po sebi ni nič hudega. »Tako pa je naredila smrtni greh,« kar je predstavil kot hujše. Identitete duhovnika ne pozna, saj ji mama njegovega imena ni želela povedati. Dodala je, da je takšen odziv niti ni presenetil. Spregovorila je tudi o žalovanju, ki je sledilo. Okrevanje ni bilo kratko, temveč je trajalo več mesecev.

Tina Košir danes živi umirjeno življenje. FOTO: Marko Feist

V svojem takratnem zapisu je opozorila, da družba o splavu še vedno razpravlja z vidika moralnih in političnih prepričanj, ženske, ki so takšno izkušnjo dejansko prestale, pa niso slišane in nimajo besede. Želela je opozoriti tudi na bolečino žensk, ki izgubijo otroka, še preden se ta rodi, in na občutek osamljenosti, ki lahko spremlja takšno izgubo.

Pozneje se je ločila od moža

V pogovoru se je dotaknila tudi nekdanjega zakona. Z možem, s katerim sta pričakovala otroka, sta se pozneje razšla, vendar sta po njenih besedah danes v lepih prijateljskih odnosih. Povedala je, da ima nekdanji mož zdaj novo družino in partnerico, sama pa je zadovoljna s svojim življenjem.

Tina, ki se danes ukvarja predvsem z jogo, meditacijo in celostnim osebnim razvojem, je v podkastu spregovorila tudi o smrti mame Mance Košir, ki je umrla maja 2024. Prav izkušnja izgube nerojenega otroka je pomembno zaznamovala njen odnos do minevanja in smrti. Z mamo sta se o teh vprašanjih veliko pogovarjali.