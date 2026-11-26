Salamerija Alpija iz Tolmina, ki je del Kmetijske zadruge Tolmin, je bila tarča kibernetskega napada. Po poročanju spletnega portala 24ur.com so neznani storilci v več hladilnikih in komorah temperaturo nastavili na 100 stopinj Celzija. Zaposleni so napad pravočasno zaznali in preprečili, da bi se blago pokvarilo.

Eden od zaposlenih v obratu za proizvodnjo salam je okoli 12. ure med kontrolo po naključju opazil, da je temperatura v zamrzovalni komori nastavljena na 100 stopinj Celzija. Zaradi nedavnih incidentov po Evropi, v katerih so hekerji napadli hladilne sisteme in zviševali temperature, so v obratu takoj posumili na kibernetski napad ter preverili hladilnike in skrinje v drugih enotah. Napako so odkrili še v klavnici in hladilniku v eni od trgovin, kjer je bila temperatura namesto na dve do tri stopinje nastavljena na 20 stopinj Celzija, je za spletni portal povedal direktor Kmetijske zadruge Tolmin Nikola Šavle.

Na zaslonu se je pojavila fotografija italijanskega ministra

V sistem za hlajenje se je takoj po ugotovljeni napaki skušal prijaviti njihov serviser, a je bil dostop blokiran, na ekranu pa se mu je prikazala slika italijanskega ministra za promet Mattea Salvinija. Pod njegovo fotografijo pa je bil napis v italijanščini: »Zahvalite se stricu Matteu.«

Kot je pojasnil Šavle, temperature v hladilnicah in komorah nadzorujejo prek sistema, ki je povezan z internetom, po napadu pa so vse hladilne sisteme odklopili iz omrežja in temperature nastavili ročno. Prav tako so uvedli fizični nadzor, v okviru katerega bodo zaposleni na nekaj ur pregledovali nastavljene temperature.

Pravočasno preprečili škodo v višini četrt milijona evrov

Ker so zvišanje temperature zaznali pravočasno, se mesnine niso pokvarile, je za 24ur.com zagotovil direktor Kmetijske zadruge Tolmin. Vrednost blaga, ki bi se lahko pokvarilo, ocenjujejo na okoli 250.000 evrov.

Dogodek bodo prijavili nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, obvestili pa so tudi Zadružno zvezo Slovenije, da o morebitnih napadih obvesti ostale trgovce.

Podobni napadi tudi drugod po Evropi

Podobni napadi na hladilne sisteme so se v zadnjem mesecu zgodili tudi drugod po Evropi. Med drugim so bili tarče napadov hladilniki v več trgovskih verigah po Franciji, Belgiji, Luksemburgu in Švedskem.