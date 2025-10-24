Helikopter, droni in psi proti Slovencem: razkrita zloraba pooblastil in policijska prekomernost

ANTIFAŠISTIČNI TABOR

Predstavili ugotovitve poročila o intervenciji avstrijske policije in uradnikov nad zamejci. Vodja akcije na dan, ko so izvedli sporno racijo, sploh ni bil v službi.

Slabi trije meseci so minili, odkar je bila v vročem nedeljskem dopoldnevu opravljena policijsko-uradniška akcija nad udeleženci koroškega antifašističnega tabora na odročni Peršmanovi domačiji, kjer je SS pred koncem druge svetovne vojne pobil 11 članov slovenskih družin Sadovnik in Kogoj. Več kot 30 policistov, podprtih s helikopterjem, brezpilotnimi letalniki ter vodniki službenih psov je prišlo na hišno preiskavo ter legitimacijo navzočih. »Obnašanje je bilo deloma nezakonito, deloma nesorazmerno, deloma dvomljivo,« je včeraj izsledke komisije, ki je analizirala delovanje avstrijskih ...