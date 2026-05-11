Hervis zapira svoja vrata, kupcem pa pred slovesom sporočajo tole

Po tem, ko je javnost konec prejšnjega meseca šokirala vest, da ena najbolj znanih in priljubljenih trgovin s športno opremo zapira vrata, tako se je namreč odločil novi lastnik po pregledu poslovanja, so iz Hervisa svojim zvestim kupcem zdaj postregli z nekaj zadnjimi informacijami, ki veljajo predvsem za tiste, ki so bili člani njihovega programa SportClub. Skupaj z zaprtjem trgovin se namreč zaključuje tudi omenjeni program zvestobe:

»V skladu z novimi Splošnimi pogoji poslovanja Hervis SportsClub Slovenija v zapiranju, ki začnejo veljati 19. maja, in ker želimo, da vam prehodno obdobje do prenehanja programa Hervis SportsClub prinese čim več koristi ter čim manj nevšečnosti, vas obveščamo o naslednjih pomembnih spremembah:

od 19. maja dalje se nove točke ob nakupih ne bodo več zbirale,

obstoječe točke lahko še vedno pretvorite v bonus v aplikaciji Hervis Sports,

bonus lahko koristite do vključno 31. julija v fizičnih trgovinah Hervis

po 31. juliju neizkoriščeni bonus in nepretvorjene točke zapadejo,

s 1. avgustom članstvo v Hervis SportsClub samodejno preneha.«

Dodali so še, da je pretvorba točk v bonus možna samo preko aplikacije Hervis Sports, bonus pa ni izplačljiv v gotovini in ni prenosljiv na drugo osebo. Za konec so se vsem tistim, ki so v minulih letih radi kupovali pri njih, zahvalili, da so bili del njihove zgodbe. »Želimo vam še veliko športnih užitkov, gibanja in aktivnih trenutkov tudi v prihodnje,« so dodali za konec.

V Sloveniji je bil Hervis sicer prisoten skoraj natanko 30 let. K nam so prišli leta 1997, ko je na Viču v Ljubljani Hervis odprl vrata svoje prve športne trgovine, nato so jih v naslednjih letih odpirali vedno več. Zdaj, ko se njihova zgodba zaključuje, v Sloveniji deluje 21 trgovin Hervis z okoli 250 zaposlenimi. Novi lastnik nemške družbe Hervis Sport- und Modegesellschaft, hrvaške družbe Hervis sport i moda in slovenske družbe Hervis šport in moda je po podrobnem pregledu poslovanja, oceni prihodnjih tržnih razmer ter analizi spremenjenih nakupovalnih navad sprejel odločitev o postopnem zaključevanju poslovanja navedenih družb, pa so 20. aprila letos sporočili iz slovenske družbe.