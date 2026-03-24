Hiša generacij Laško: v njej ne živi nihče, a je vedno polna (FOTO)

»Čeprav pri nas nihče zares ne živi, Hiša generacij Laško že 20 let skrbi, da lahko v njej svoj prosti čas preživljajo vse generacije, od najmlajših do najstarejših. Smo prvi medgeneracijski center v državi in hkrati še vedno edini, ki ga strokovno vodi Center za socialno delo Celje – Enota Laško, v celoti pa ga financira Občina Laško. Ves čas se trudimo povezovati generacije, skupaj z društvi, organizacijami ter drugimi ustanovami, tako da sodelujemo s šolami, z vrtcem, kulturnimi in humanitarnimi društvi, društvi upokojencev in invalidov ter posamezniki,« pove Petra Kolšek, vodja programa v Hiši generacij Laško, ki je pred kratkim proslavila dve desetletji obstoja.

Črvi plešejo

Najmlajši sodelujejo tudi pri tečajih kuhanja in peke.

In podatek, da je Hiša generacij vedno polna, dejansko drži, saj se med tednom v njej vrstijo raznolike ustvarjalne delavnice, ki sledijo željam ter interesom obiskovalcev, se prilagajajo letnim časom in praznikom ter jih po večini vodijo starejše prostovoljke, ki znanje, izkušnje in spretnosti rade delijo z drugimi. »Med šolskim letom, še posebno med počitnicami, organiziramo ustvarjalne delavnice in druženja predšolskih in šolskih otrok, ki se jim seveda radi pridružijo tudi starejši. Aktivnosti so zastavljene tako individualno kot skupinsko. Tedensko ali mesečno se srečujejo klekljarska skupina, imenovana Kitice, kranceljpintarice, ki izdelujejo rože iz krep papirja, skupina, ki rada prepeva, skupina Ozare za osebe s težavami v duševnem zdravju, plesni črvi oziroma predšolski otroci, ki se radi družijo ob dinamičnem plesu, telovadke in jogistke ter skupina za krepitev in ohranjanje spomina Zvončki,« različne dejavnosti, usmerjene v druženje, osebne stike, ohranjanje tradicije, predajanje znanja in veščin s starejših na mlajše in obratno ter druge odlike, opiše Kolškova. In sklene, da je čas, ki ga preživimo z ljudmi, neprecenljiva naložba tako za danes kot jutri.

Na kavico

Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Laško je bilo ustanovljeno leta 2002, leto pozneje je laški občinski svet potrdil idejo o organizaciji Centra starejših, konec leta 2005 pa je zaživel medgeneracijski center. »S tem je občina naredila velik korak naprej na področju zadovoljevanja nematerialnih potreb starih ljudi in še zlasti pri ohranjanju socialnih stikov, ozaveščanju celotnega prebivalstva občine o kakovostni starosti iz vidika vseh človeških potreb, nujnosti osebne priprave na starost v srednjih letih ter priprave občine in civilne družbe na izjemno povečan delež starega prebivalstva v prihodnje,« pove Marjeta Ferlež, pomočnica direktorice CSD Laško.

Folklorna skupina iz OŠ Primoža Trubarja je zaplesala.

Na slovesnosti so zapeli Trubadurčki.

Polonca Teršek, direktorica CSD Celje, je nagovorila zbrane.

Da se je v dveh desetletjih med obiskovalci hiše in občankami ter občani spletlo veliko lepih zgodb, poudarja tudi župan Marko Šantej. »Hiša generacij je danes prostor, kjer se prepletajo različne poti, od družabnih srečanj in kulturnih dogodkov do številnih društvenih in izobraževalnih dejavnosti. Tukaj se ljudje srečujejo na ustvarjalnih delavnicah, predavanjih in tečajih, skupaj vadijo, kuhajo, plešejo, se učijo računalniških spretnosti in ohranjajo stike z lokalno kulturo ter tradicijo. Hkrati pa ostaja kraj, kjer se vsakdo lahko ustavi, spije kavo, deli izkušnjo ali le poišče družbo,« je zadovoljen.

Delijo izkušnje

V dveh desetletjih delovanja so pripravili več kot 8000 različnih delavnic, več kot 200 predavanj, prek 180 kulturnih prireditev v sodelovanju z vrtcem, osnovnimi šolami Občine Laško, Glasbeno šolo Laško-Radeče, kulturnimi društvi in posamezniki, 137 razstav in 179 tečajev, prostovoljci so opravili prek 43.000 prostovoljskih ur. »Vso delovno dobo sem delala z ljudmi in jim pomagala, zato sem si želela nadaljevati tudi po upokojitvi. Priložnost za to se je ponudila pred desetimi leti ravno v Hiši generacij, ki je hiša, v kateri se dobro počutimo in se vanjo radi vračamo. Z veseljem se udeležujem ustvarjalnih delavnic in predavanj, veliko ročnih spretnosti sem se naučila, sama pa rada delim svoje izkušnje s peko peciva,« pove prostovoljka Jožica Novak.

20 let že povezuje generacije.

Najmlajši se udeležujejo različnih ustvarjalnih delavnic.

Petra Kolšek je vodja programa in duša Hiše generacij Laško.