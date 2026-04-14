Hišna preiskava v Ljubljani: to so zasegli pri 25-letniku (FOTO)

Galerija
Policisti so ta teden v hišni preiskavi pri 25-letnem osumljencu zasegli več vrst prepovedane droge, so sporočili s PU Ljubljana. Našli in zasegli so več gramov hašiša, kokaina in konoplje. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami.
Poleg več vrst prepovedane droge so policisti našli še pripomočke za preprodajo in nekaj tisoč evrov gotovine. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, so še sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.