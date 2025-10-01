Hišna preiskava pri Hojsu: ste videli, kdo ga je spremljal? (FOTO)

Po svetu, kaj šele pri nas, ni navada, da bi posamezniki obveščali javnost o hišnih preiskavah pri njih doma – vsaj ne med potekom preiskave. Toda Alešu Hojsu, nekdanjemu notranjemu ministru v času zadnje vlade Janeza Janše, je to uspelo storiti nekaj minut čez šesto zjutraj, ko je na svojem profilu na družabnem omrežju X zapisal: »Ura 6.06. Policija na mojem domu. Hišna preiskava. Volitve so blizu.«

Hojs je javnosti hišno preiskavo nekaj čez šesto jutranjo uro naznanil kar prek družbenega omrežja. FOTO: X

Tajna preiskava

Pred Hojsovo rumeno hišo na območju ljubljanskega Viča je po začetku preiskave prihitel njegov odvetnik Franci Matoz, ki je bil nato navzoč, ko so pripadniki posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva (SDT) – namenjenega pregonu in preiskovanju uradnih oseb s posebnimi pooblastili – preiskovali Hojsovo bivališče. Kmalu zatem so v prisotnosti Hojsa in Matoza začeli preiskovati tudi garaži, ki se držita hiše.

Podpredsednik SDS je preiskovalcem odklenil tudi svoje vozilo in garaži. FOTO: Tomica Šuljić

Na družbenem omrežju X (kot se danes imenuje Twitter) pa se je preiskava že spolitizirala. »Zgolj nekaj mesecev pred volitvami v Sloveniji so poslali policijo, da preišče hišo podpredsednika SDS,« je zapisal predsednik SDS Janez Janša. Podjetnik Aleš Štrancar je preprosto zapisal: »Vsi smo Aleš Hojs.«

Že ob preiskavi garaž je Hojs novinarjem razkril, kaj naj bi bil razlog preiskave (podobno obrazložitev smo slišali neuradno še od enega dobro obveščenega vira). »Sumijo me sodelovanja s Kavaškim klanom, ne vem, na podlagi česa, imajo pa odredbo,« je dejal Hojs in nadaljeval, katero konkretno dejanje naj bi mu očitali: »Da sem od neznanega storilca na policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za Kavaški klan, in sem to leta 2021 sporočil Kavaškemu klanu.«

Na delu je bil Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. FOTO: Tomica Šuljić

Ko je Hojsa eden od novinarjev vprašal, ali je to res storil, je nekdanji minister najprej kanček osupel zastal, nato pa odgovoril: »Mislim, vprašanje je res neumno.«

Po nekaterih navedbah bi Hojsa lahko sumili izdaje tajnih podatkov – a z Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, ki preiskuje Hojsa, so bili z odgovorom kratki in nedoločni: »Posebni oddelek SDT izvaja hišne preiskave v zadevi, o kateri zaradi varstva osebnih podatkov in tajnosti postopka po Zakonu o tajnih podatkih ne moremo dajati konkretnih informacij.« A glede na to, kateri oddelek se ukvarja s Hojsom, je logično, da morebitni sumi kaznivih dejanj segajo v obdobje Hojsovega ministrovanja.

Odtekanje podatkov v zadevi Kavaški klan tako ne bi bilo pretirana novost v tej kazenski zadevi.

Ko so pred štirimi leti potekale aretacije domnevnih članov Kavaškega klana, se je razkrilo, da je vpisničarka na specializiranem državnem tožilstvu (SDT) Tanja Tolimir po mobilnem telefonu trem nepooblaščenim osebam sporočila, da je bil zoper osebo, povezano s klanom, predlagan in odrejen ukrep tajnega opazovanja. Odtekanje podatkov v zadevi Kavaški klan tako ne bi bil pretirana novost v tej kazenski zadevi.

Telefon je bil iskani predmet tudi v včerajšnji hišni preiskavi: šele ko so ob naslednjem prihodu iz rumene hiše na plan odprli vrata Hojsovega avtomobila škoda, je bil najden in domnevno odvzet mobilni telefon. Koliko telefonov in drugih komunikacijskih naprav naj bi na koncu pobrali Hojsu, ni znano.

Preiskava se je po šestih urah končala, nakar je Hojs stopil pred novinarje in pojasnil, da ne more kaj dosti pojasnjevati. Preiskovalci naj bi preiskavo namreč označili s stopnjo tajnosti interno in ga podučili, »da če bom kar koli od tega povedal, bom v drugem kazenskem postopku in bodo prišli, ne ti, ki so iz SDT, ampak tisti, ki so iz policije«. Tako ostajata hišna preiskava in predkazenski postopek, ki je pripeljal do nje, neznanka v marsikateri podrobnosti. N