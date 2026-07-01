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Hitlerjev menedžer smrti Odilo Globočnik končno brez groba in imena

Odilo Globočnik velja za soizumitelja plinskih celic in snovalca koncepta uničevalnega taborišča.
Globočnik (levo) je bil desna roka Heinricha Himmlerja (desno). FOTO: The Second World War In Colour
Globočnik (levo) je bil desna roka Heinricha Himmlerja (desno). FOTO: The Second World War In Colour
Tina Horvat
 1. 7. 2026 | 05:00
7:25
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Na pokopališču ob cerkvi svetega Martina v avstrijskem Radlachu, dobro uro vožnje iz Slovenije, ni več sledi o grobnici enega najhujših nacističnih zločincev, ki je bil slovenskega rodu. Z nagrobnika so odstranili ime Odila Globočnika (21. 4. 1904–31. 5. 1945), desne roke glavnega organizatorja holokavsta Heinricha Himmlerja in vodje uničevalnih taborišč Treblinka, Sobibor, Belzec in Majdanek, ki je bil neposredno odgovoren za smrt milijonov ljudi. Avstrijci so ukrepali in z nagrobnika odstranili ime desne roke glavnega organizatorja holokavsta. Globočnika, čigar oče Franc je bil po rodu iz ...
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Hitlerjev menedžer smrti Odilo Globočnik končno brez groba in imena

Odilo Globočnik velja za soizumitelja plinskih celic in snovalca koncepta uničevalnega taborišča.
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Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

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Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
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Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
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Lahko bi plačali 250.000 EUR za zdravstvene storitve

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Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
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