Hitlerjev menedžer smrti Odilo Globočnik končno brez groba in imena

PO RAZKRITJU SLOVENSKIH NOVIC

Odilo Globočnik velja za soizumitelja plinskih celic in snovalca koncepta uničevalnega taborišča.

Na pokopališču ob cerkvi svetega Martina v avstrijskem Radlachu, dobro uro vožnje iz Slovenije, ni več sledi o grobnici enega najhujših nacističnih zločincev, ki je bil slovenskega rodu. Z nagrobnika so odstranili ime Odila Globočnika (21. 4. 1904–31. 5. 1945), desne roke glavnega organizatorja holokavsta Heinricha Himmlerja in vodje uničevalnih taborišč Treblinka, Sobibor, Belzec in Majdanek, ki je bil neposredno odgovoren za smrt milijonov ljudi. Avstrijci so ukrepali in z nagrobnika odstranili ime desne roke glavnega organizatorja holokavsta. Globočnika, čigar oče Franc je bil po rodu iz ...