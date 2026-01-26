  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
CENE DERIVATOV

Hitro na bencinski servis! Opolnoči podražitev pogonskih goriv ...

Te cene bodo veljale do vključno 9. februarja, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images
STA, S. U.
 26. 1. 2026 | 14:44
1:51
A+A-

Opolnoči se bo ob nespremenjenih trošarinah liter 95-oktanskega bencina na vseh bencinskih servisih po državi podražil za 2,7 centa na 1,411 evra, liter dizelskega goriva pa za 3,7 centa na 1,441 evra. Podražilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 3,8 centa na 1,045 evra za liter.

Te cene bodo veljale do vključno 9. februarja, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,523 evra, dizel okoli 1,567 evra in kurilno olje okoli 1,148 evra na liter. Vlada trošarin ni spreminjala. Za neosvinčeni bencin je določena v višini 0,49934 evra na liter, za dizel 0,43869 evra na liter ter za kurilno olje 0,17700 evra na liter. Še naprej so omejene tudi marže trgovcev in lahko znašajo največ 0,0994 evra na liter 95-oktanskega bencina, 0,0983 evra na liter dizelskega goriva ter 0,08 evra na liter kurilnega olja.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Več iz teme

dizelbencincenenaftni derivatiSlovenija
ZADNJE NOVICE
15:02
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Trije 18-letniki pretepli domačina (19), policisti ukrepali tudi proti žrtvi

Za vse 18-letnike bo podana kazenska ovadba.
26. 1. 2026 | 15:02
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOGASTVO BELJAKOVIN

Superživilo: lahko dostopno in idealno za diete

Zvezda družbenih omrežij in dietnih jedilnikov, sveži sir doživlja velik povratek.
26. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
POZOR ZA MOŠKE

Pogosto uriniranje po 50. letu? To je lahko znak povečane prostate

Če opazite spremembe pri uriniranju, ne odlašajte - pregled prostate je naložba v dolgoročno zdravje.
Miroslav Cvjetičanin26. 1. 2026 | 15:00
14:45
Novice  |  Slovenija
SODOBEN LESNOPREDELOVALNI CENTER

50 milijonov evrov vredna naložba: Z novim lesnim centrom v Kočevski Reki v sam evropski vrh (FOTO)

V Kočevski Reki sodoben lesnopredelovalni center. Investicija je vredna kar 50 milijonov evrov.
Simona Fajfar26. 1. 2026 | 14:45
14:44
Novice  |  Slovenija
CENE DERIVATOV

Hitro na bencinski servis! Opolnoči podražitev pogonskih goriv ...

Te cene bodo veljale do vključno 9. februarja, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
26. 1. 2026 | 14:44
14:25
Bulvar  |  Suzy
IMA NOVEGA

Tara Zupančič velikega je zamenjala z manjšim (Suzy)

Motorji so njena velika ljubezen.
26. 1. 2026 | 14:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki