Hmelj, preste in klobasa: veliki poklon pivu na Savinjskem, prišle so tudi bavarske princese (FOTO)

JUBILEJNO PRAZNOVANJE

Ob nagradni igri tekmovanje za najboljšo tradicionalno opravo.

Zaključek hmeljske letine, Hmeljarski likof, je že desetletje združen s Savinjskim Oktoberfestom, jubilejno praznovanje pa se je začelo s povorko po glavni ulici Žalca. Sodelovali so Godba Liboje in mažoretke, aktualni hmeljski starešina Jani Stiplovšek s hmeljsko princeso Lauro Jelen, nekdanji starešine in princese, člani folklorne skupine Kobula iz Petrovč, mladi hmeljarji in hmeljske družine, Styer klub s traktorji ter gostje iz tujine z nemško hmeljsko kraljico Luiso Deuter in njeno prvo spremljevalko Claudio Neumaier. Dogajanje je odprla povorka.Prireditev so popestrile mažoretke.Cvet ...