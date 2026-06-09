Hmeljarji v skrbeh: suša, poplave in boj za preživetje

»Trenutno v naših hmeljiščih niti ne kaže slabo, a je še prenagljeno sklepati, kakšna bo letina, saj je ključni mesec za hmelj šele avgust. Letos je bilo že zelo sušno, a je na srečo potem prišel dež in malo namočil zemljo, tako da zdaj hmelj lepo raste,« nam je povedal Janez Oset, hmeljar, hmeljarski vitez, nekdanji starešina in predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije. Hmelj se je že povzpel do višine dobrih dveh metrov in je trenutno v najbolj intenzivni fazi rasti. »Pri nas imamo premeno na skoraj osmih hektarjih, saj so nam pred tremi leti hmeljišča potonila. Pa ne samo pri nas, tudi drugi hmeljarji so imeli veliko težav zaradi poplave. Zadnja leta se je hmelj slabo prodajal, zato se površine, zasajene s hmeljem, nekoliko zmanjšujejo. Letos je zasajenih, denimo, 150 hektarjev manj. Smo pa ravno zato, ker se je tako slabo prodajal, svetovali hmeljarjem, naj ta čas izkoristijo za pomladitev nasadov. Zato upamo, da se bo v prihodnjih dveh letih stanje le obrnilo nam v prid, drugače bo težko preživeti,« pravi Oset.

114 JE INTENZIVNIH hmeljarjev.

Kot dodaja, je nekaj hmeljarjev zaradi neprodanih količin medtem že obupalo, saj se pogodbe niso sklepale na novo ali pa so bili izigrani in hmelja niso dobili plačanega. »Stroški, od repromateriala do delovne sile, pa nenehno rastejo. Nemci, denimo, so zato tudi že skrčili nasade za 1500 hektarjev, za Ameriko nimamo podatkov. A če bomo imeli mlade rodne nasade, bomo še konkurenčni, drugače pa ne,« pravi Oset. Hmeljarje skrbijo tudi morebitni vročinski valovi in dolgotrajna suša, čeprav imajo v 90 odstotkih namakanje urejeno.

Nasadi v Savinjski dolini so se skrčili. Foto: Geago

Namakanje je neizbežno

In koliko je dejansko letos površin, zasajenih s hmeljem? »Letos je s hmeljem zasajenih 1451 hektarjev površin. Večina hmeljišč je še vedno v Savinjski dolini, ki predstavlja osrednje območje pridelave, medtem ko so na Koroškem in drugod površine bistveno manjše. Intenzivnih hmeljarjev, ki obdelujejo več kot pol hektarja hmelja, pa je 114,« pove Blaž Dimec, svetovalec specialist za področje hmeljarstva na žalski izpostavi Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Tudi letos je bila tuja delovna sila, večinoma iz Romunije, hmeljarjem v veliko pomoč. Zlasti pri spomladanskih, delovno intenzivnih opravilih. Ravno v teh dneh sezonski delavci zaključujejo dela in se praviloma vračajo znova jeseni, ko bodo v pomoč pri obiranju hmelja. Tudi Dimec pravi, da so hmeljarji letos hmeljišča že namakali, kmalu pa bodo namakanje nadaljevali, še zlasti na lažjih tleh, kjer se vlaga hitreje izgublja.

»Ker se je hmelj tako slabo prodajal, smo svetovali hmeljarjem, naj ta čas izkoristijo za pomladitev nasadov.«

»Maja pa je prišlo tudi do rahle ohladitve, kar je nekoliko upočasnilo razvoj. Z višanjem temperatur se lahko po drugi strani namnožijo škodljivci, zlasti listne uši in pršice, pri boleznih pa je posebno pomembno spremljanje razmer za pojav hmeljeve peronospore. Odločilni so pravočasno opazovanje, ukrepanje in prilagoditev varstva dejanskim razmeram na terenu,« še pravi Dimec. Posebnost letošnje sezone je kombinacija zgodnejšega razvoja spomladi in hkratnega vodnega primanjkljaja, zato je upravljanje vode ena osrednjih tem že na začetku sezone. Sicer pa Slovenija ostaja prepoznavna hmeljarska država in pomemben evropski pridelovalec, predvsem po kakovostnih aromatičnih sortah. V svetovnem merilu hmelj predstavlja približno tri odstotke pridelave.