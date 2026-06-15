Ste videli, kako ostro se je Hodalič spravil nad Janšo? »Predlagam, da ...«

Kot je znano, je vlada Janeza Janše v četrtek razveljavila sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki jih je lani poleti sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Roberta Goloba.

Ta je izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ter ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira in finančnega ministra Bezalela Smotriča razglasila za nezaželene osebe. Golobova vlada je lani tudi prepovedala uvoz blaga z nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih kot tudi uvoz, izvoz in tranzit orožja v in iz Izraela. Nova vlada je tudi te sklepe razveljavila.

Razveljavitev vseh nacionalnih ukrepov zoper izraelsko vlado »pomeni jasen odmik od načel mednarodnega prava in na splošno načel, na katerih temelji naša država«, je v zapisu na Facebooku to Janševo odločitev komentiral Golob.

Pri Levici pa so odločitev vlade označili za politično kapitulacijo pred interesi Izraela in sramotno odločitev, ki da bo ostala madež aktualne vlade.

Arne Hodalič: »Predlagam, da v Gazo nemudoma pošljemo kontingent slovenske vojske, ki ga bodo Izraelci izurili v pobijanju otrok ...«

Še bolj jasen pa je bil znani fotograf Arne Hodalič, ki je dodal: »Premier Janša je odločen voditelj in pravi prijatelj Izraela. Skupaj bomo dosegli velike stvari!” je rekel izraelski zunanji minister Gideon Sar. Jaz pa v dokaz temu prijateljstvu predlagam, da v Gazo nemudoma pošljemo kontingent slovenske vojske, ki ga bodo Izraelci izurili izurili v pobijanju otrok in civilistov. Nikoli ne veš, kdaj to lahko našim oblastnikom pride prav …«

Ob tem je objavil še fotografijo iz rehabilitacijskega centra URI Soča, kjer so bili na zdravljenju otroci iz Gaze.