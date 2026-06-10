Hofer odpoklical izdelek – prinaša zdravstveno tveganje!

Hofer je spet v akciji, a tokrat ne zaradi nizkih cen, temveč zaradi zimskih čevljev. Po besedah Urada Republike Slovenije je odpoklical zimske čevlje (Ž/M) blagovne znamke Adventuridg od proizvajalca Wünsche Fashion GmbH & Co. KG. Rezultati kemijskih analiz pri teh čevljih so pokazali presežene zakonske vrednosti PFAS. Po besedah urada izdelek prinaša kemična in zdravstvena tveganja. EAN kode tega izdelka so 4061461223915, 4061461224165, 4061461224189, 4061461219987. Številko lahko najdete na vložku čevlja.

Čevlji, ki so odpoklicani. FOTO: GOV

Na upravi kupce prosijo, da zaradi varnostnih razlogov teh čevljev ne uporabljajo več. Tega izdelka tudi ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke. S tem bi se zavarovalo okolje. Če imate izdelek doma, ga boste lahko brez težav vrnili. Po besedah uprave ga namreč lahko kupci vrnejo v katerokoli trgovino Hofer, kjer jim bodo kupnino povrnili, četudi ne bodo imeli računa. Dodali so, da Hofer prosi, da o tem obvestite tudi druge, ki so ta izdelek lahko prejeli, ga posodili ali kupili sami.