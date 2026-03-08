  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POHOD TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK

Hofer s posnemanjem priznanih znamk izkorišča pravno sivino

Velika podobnost med embalažo izdelkov Hoferjevih blagovnih znamk in izdelkov priznanih znamk lahko potrošnika zmede. Multinacionalke spremljajo dogajanje.
Trgovec izdelke priznanih blagovnih znamk nadomešča z izdelki lastnih blagovnih znamk, ki imajo podobno embalažo. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek/Delo
Trgovec izdelke priznanih blagovnih znamk nadomešča z izdelki lastnih blagovnih znamk, ki imajo podobno embalažo. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek/Delo
M. P. V.
 8. 3. 2026 | 19:53
6:34
A+A-

Nemški diskontni trgovec Hofer v oglaševalski kampanji, ki sprem­lja poslovno odločitev za krepitev izdelkov lastnih blagovnih znamk, nagovarja potrošnike, naj se odrečejo izdelkom priznanih blagovnih znamk in preidejo na njegove znamke. Embalaža teh izdelkov je podobna »originalom«, zato smo poskušali ugotoviti, ali takšno posnemanje pomeni zavajanje potrošnikov, nelojalno konkurenco ali celo kršitev prava blagovnih znamk.

V oglaševalski kampanji nastopajo številni nosilni izdelki blagovnih znamk multinacionalk in nekaterih regionalnih živilskih velikanov, na primer čokoladi Milka in Lindt, krema Nivea, kava Nescafé, čips Pringles, paradižnikov kečap Felix … Hofer si želi s kampanjo in širše, z nadgradnjo poslovne strategije, ki jo je agrarni ekonomist Aleš Kuhar označil za

Več iz teme

Hoferhranatrgovske blagovne znamkeblagovne znamkeNestleMondelezmultinacionalketrgovske verige
ZADNJE NOVICE
21:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
OSEBA UMRLA

Tragedija na naši cesti: trčila sta osebno vozilo in avtobus

V nesreči je umrl 44-letni voznik osebnega vozila, dve osebi sta se telesno poškodovali.
8. 3. 2026 | 21:01
21:00
Bulvar  |  Suzy
DRŽI OBLJUBO

Pogumni Jože Robežnik: skočil je v mrzlo morje (Suzy)

Minuli konec tedna sta se z ženo znašla ob vodi.
8. 3. 2026 | 21:00
20:35
Novice  |  Kronika  |  Doma
REŠEVANJE

Pester dan za slovenske gorske reševalce, razlog pa zdrs planinca (FOTO)

Za gorske reševalce GRS Škofja Loka ta konec tedna ni bil povsem miren. Medtem ko je sobota minila v znamenju preventive in športnega duha, je nedeljsko popoldne zahtevalo hitro in strokovno posredovanje na Ratitovcu.
8. 3. 2026 | 20:35
20:05
Novice  |  Svet
STRAH PRED VOJNO

V tej evropski državi kopičijo zaloge za morebitno vojno, določenih stvari je že začelo primanjkovati

Zaradi vse večjih geopolitičnih napetosti in pogovorov o morebitnem širšem vojaškem konfliktu, so Britanci ponovno kot prvi v Evropi začeli panično kopičiti domače zaloge, enako kot med pandemijo. Določenih živil zato že primanjkuje.
8. 3. 2026 | 20:05
19:53
Premium
Novice  |  Slovenija
POHOD TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK

Hofer s posnemanjem priznanih znamk izkorišča pravno sivino

Velika podobnost med embalažo izdelkov Hoferjevih blagovnih znamk in izdelkov priznanih znamk lahko potrošnika zmede. Multinacionalke spremljajo dogajanje.
8. 3. 2026 | 19:53
19:21
Bulvar  |  Tuji trači
BOLEZEN JE BILA PREMOČNA

Po hudi bolezni se je poslovil znani igralec, star je bil komaj 60 let

Smrt je potrdila njegova teta, ki pa ni razkrila, za kakšno vrsto raka je bolehal.
8. 3. 2026 | 19:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki