Hofer s posnemanjem priznanih znamk izkorišča pravno sivino

Nemški diskontni trgovec Hofer v oglaševalski kampanji, ki sprem­lja poslovno odločitev za krepitev izdelkov lastnih blagovnih znamk, nagovarja potrošnike, naj se odrečejo izdelkom priznanih blagovnih znamk in preidejo na njegove znamke. Embalaža teh izdelkov je podobna »originalom«, zato smo poskušali ugotoviti, ali takšno posnemanje pomeni zavajanje potrošnikov, nelojalno konkurenco ali celo kršitev prava blagovnih znamk.

V oglaševalski kampanji nastopajo številni nosilni izdelki blagovnih znamk multinacionalk in nekaterih regionalnih živilskih velikanov, na primer čokoladi Milka in Lindt, krema Nivea, kava Nescafé, čips Pringles, paradižnikov kečap Felix … Hofer si želi s kampanjo in širše, z nadgradnjo poslovne strategije, ki jo je agrarni ekonomist Aleš Kuhar označil za