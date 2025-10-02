Hojs prostovoljno izročil telefon, še en bivši Janšev minister o pravem ozadju: »Ni bistvo hišna preiskava«

Nekdanji notranji minister Aleš Hojs je v oddaji 24 ur zvečer znova zavrnil očitke, da naj bi izdajal tajne podatke in svojemu podnajemniku razkril načrte o hišnih preiskavah slovenskega dela Kavaškega klana, ki naj bi jih pridobil od neznanega policista na Nacionalnem preiskovalnem uradu.

Kot je dejal, ni imel nikoli informacij o datumih preiskav, obtožbe pa je označil za »znanstveno fantastiko«. Je pa dodal, da v preiskavi sodeluje, preiskovalcem je tudi prostovoljno izročil telefon »ter jim dejal, da ga lahko odklenem kadarkoli«.

Žiga Turk: Nekaj je treba vedeti. Ni bistvo hišna preiskava

Ob vseh mogočih odzivih na preiskavo pri bivšem Janševem ministru, pa je svoje dodal še en bivši Janšev minister. Žiga Turk tako opozarja, da ni bistvo hišna preiskava pri Hojsu, pač pa: »Bistveno je, da človeku zaplenijo telefon in dobijo dostop do vsega na telefonu in do vsega, do česar lastnik dostopa preko telefona. Te informacije so potem lahko predmet izsiljevanja ali pa morda curljajo v medije. Kot so recimo iz Lovšetovega telefona. Lahkotnost, s katero nekateri sodniki odobravajo tako nesorazmeren vdor v zasebnost, je strašljiva. V primeru podpredsednika SDS ali vplivnega člana NSi, to tudi pomeni, da depolitizirana policija dobi dostop do vseh načrtov in idej opozicije pred volitvami. Tudi recimo kaj opozicija res ve o tistem "drugem" Robertu Golobu z računom v Romuniji, kaj konkretnega ve o iranski milijardi in kaj ima še v rokavu. Ni ogrožena samo vladavina prava, ogrožena je demokracija, kolikor je še imamo.«