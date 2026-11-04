Hojs udaril nazaj po Nikinem Inštitutu 8. marec in objavil sodbo: »Nobene poravnave ni bilo!«

Sodni spor med nekdanjim notranjim ministrom Alešem Hojsom in Inštitutom 8. marec je dobil epilog, ki je znova sprožil politično obračunavanje.

Aleš Hojs FOTO: Leon Vidic/delo

Potem ko je inštitut opustil tožbo, s katero je od Hojsa zahteval 3000 evrov odškodnine, se je ta ponovno oglasil na družbenem omrežju X. Tokrat je objavil tudi sodbo in odločno zanikal ugibanja, da naj bi se z inštitutom dogovoril za poravnavo.

»Za vse tiste levičarje s plašnicami, ki so na X trdili, da sem se z @8Marec poravnal, zato, da naj bi oni tožbo umaknili,« je svoj zapis začel nekdanji minister Aleš Hojs. Ob tem je objavil fotografijo sodbe, ki po njegovih besedah razblinja ugibanja o domnevnem dogovoru med njim in Inštitutom 8. marec.

»Sodba, iz katere je vse jasno. Nobene poravnave ni bilo. Njihov tožbeni zahtevek je zavrnjen,« je zatrdil Hojs.

Nika Kovač ostala v ZDA, tožbo so opustili

Na Okrajnem sodišču v Ljubljani bi morala namreč potekati obravnava v odškodninski tožbi, ki jo je Inštitut 8. marec vložil zoper nekdanjega notranjega ministra. Toda dan pred predvideno obravnavo je sledila nepričakovana novica. V inštitutu so sporočili, da tožbe ne bodo nadaljevali. Razlog? Direktorica inštituta Nika Kovač, ki bi morala pričati na sodišču, je zaradi dodatnih službenih obveznosti podaljšala bivanje v Združenih državah Amerike.

»Odločili smo se, da je v tem trenutku pomembneje, da Nika opravi svoje službene obveznosti, zato bomo tožbo opustili,« so pojasnili v inštitutu.

Dodali so, da bodo po njeni vrnitvi v Slovenijo svoje moči usmerili v referendumsko kampanjo in druge aktivnosti.

Nika Kovač FOTO: Jure Makovec Afp

Hojs je že ob tej novici ocenil, da so v inštitutu po več kot treh letih spoznali, da so bili njegovi argumenti glede referenduma o zakonu o vodah upravičeni.

Zaradi zapisov o požarih na Krasu zahtevali 3000 evrov

Spor sega v leto 2023, ko je Inštitut 8. marec proti Hojsu vložil odškodninsko tožbo zaradi domnevne okrnitve ugleda. Povod so bili njegovi zapisi na takratnem Twitterju, v katerih je povezoval referendum o noveli zakona o vodah s pomanjkanjem vode za gašenje obsežnih požarov na Krasu. V inštitutu so takšne navedbe zavračali in opozarjali, da referendum ni preprečil zagotavljanja vode za gašenje požarov.

Kot smo takrat poročali v Slovenskih novicah, je direktorica Nika Kovač ob vložitvi tožbe poudarila, da so bili zaradi tovrstnih izjav deležni blatenja in napadov. Menila je, da so politični nasprotniki tragedijo na Krasu izkoriščali za nabiranje političnih točk. Zato so od Hojsa zahtevali 3000 evrov odškodnine.

Kaj pomeni zavrnitev zahtevka?

Pri razpletu je pomembna razlika med sodbo na podlagi odpovedi in sodbo, s katero bi sodišče po vsebinski presoji odločilo, ali so bile Hojsove navedbe resnične oziroma žaljive. Iz predhodno objavljenega dokumenta je razvidno, da se je Inštitut 8. marec odpovedal tožbenemu zahtevku in predlagal izdajo sodbe na podlagi odpovedi. Takšna sodba pomeni zavrnitev tožbenega zahtevka, vendar sama po sebi še ne pomeni, da je sodišče vsebinsko pritrdilo Hojsovim trditvam o referendumu in pomanjkanju vode. Hojs zdaj poudarja predvsem to, da do poravnave ni prišlo in da je bil zahtevek inštituta zavrnjen.