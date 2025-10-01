Hojs usodne noči ni preživel doma: ko so potrkali na vrata, jim je odprla njegova žena

Nekdanji notranji minister Aleš Hojs je torkovo jutro preživel malce drugače, kot bi si morda želel. Ob 6. uri so mu namreč na vrata potrkali pripadniki posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva (SDT).

Kot je novinarjem povedal Hojs, ga sumijo sodelovanja s Kavaškim klanom: »Sumijo me sodelovanja s Kavaškim klanom, ne vem, na podlagi česa, imajo pa odredbo,« je dejal Hojs in nadaljeval, katero konkretno dejanje naj bi mu očitali: »Da sem od neznanega storilca na policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za Kavaški klan, in sem to leta 2021 sporočil Kavaškemu klanu.«

Ni prespal doma

Je pa Hojsa po uradni izjavi, ki jo je podal medijem, vznemirilo vprašanje novinarja Anžeta Božiča, ki ga je zanimalo, zakaj ga zjutraj ob šestih ni bilo doma, ko so mu oblasti potrkale na vrata. Policistom je odprla žena, o preiskavah pa ga je obvestila hči.

V hišni preiskavi so ob navzočnosti Hojsa in Matoza pregledali tudi vozilo obdolženca. FOTO: Tomica Šuljić

Hojs je nato novinarjem povedal, da je spal pri mami v varovanem stanovanju na Brdu. »Sem vsako noč tam – ali jaz, ali pa moja sestra in ta teden sem bil pač na vrsti jaz,« je dejal.