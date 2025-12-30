Hrabri potapljači so v mrazu reševali iz vode

Člani potapljaške enote Podvodne reševalne službe (PRS) Gornja Radgona, ki že skoraj pol stoletja deluje v okviru PGD Gornja Radgona in katere člani so vedno v pripravnosti reševati iz vode in z vode, se ob izteku leta 2025 niso izneverili tradiciji. Podobno kot že skorajda od osamosvojitve Slovenije so na praznik samostojnosti in enotnosti pripravili tradicionalni, že 28. potop za svoje člane ter njihove prijatelje iz sorodnih društev v pomurski regiji. Po potopih v Blaguškem jezeru in zatem v gramoznici Podgrad pri Gornji Radgoni je tokrat že osmič potekal v gramoznici Babinci pri Ljutomeru, kjer so možni potopi tudi dvajset in še več metrov pod gladino, saj je jezero ponekod globoko čez 30 metrov.

Že osmič je potekal v gramoznici Babinci pri Ljutomeru.

Prvi štirje praznični potopi so, kot rečeno, potekali v Blaguškem jezeru, iz katerega so potapljači iz vode v minulih desetletjih potegnili največ (skupno okoli 20) utopljencev. Tokrat se je pri temperaturi vode 8 °C in pri eni stopinji na zraku potapljalo 12 fantov: Boris M., Boris B., Rajko, Tomi, Sašo, Matjaž, Žan, Dominik, Miha, Bojan, Denis, David, preostali pa so izvajali druge različne aktivnosti.

Tudi pod ledom

To pot so se potapljačem iz Gornje Radgone pridružili tudi potapljači murskosoboškega društva ter gasilci iz PGD Gornja Radgona in PGD Ljutomer, in sicer z ekipo za reševanje na vodi. Vsi udeleženci potopa so tudi sicer vedno na preži, če je treba, kot je pokazal tudi tokratni Štefanov potop, pa ne mirujejo niti ob božično-novoletnih praznikih.

Tudi tokrat so potapljači pokazali, kako varno izvajajo potope, še zlasti ko je treba v mrazu iskati utopljence. »Enota, delujoča pod okriljem PGD Gornja Radgona in članica PRS Slovenije, izvaja redno vajo s potopi v mrzlo vodo pod 5 stopinj Celzija in tudi pod ledom, če je treba. Tokrat je bila temperatura vendarle nekoliko višja in brez ledu, a smo vseeno opravili potope z določeno tehnično vsebino, se vozili s čolnom na lokacije in uporabljali raznorazne tehnične pripomočke za izvedbo vaje. Veseli smo tudi, da so se nam pridružili kolegi iz Ljutomera in Murske Sobote ter da je bil potop ponovno izjemno uspešen. Prav tako je lepo, da se nam je pridružilo veliko laične javnosti, ki se je lahko na lastne oči prepričala, kaj je pravzaprav naše delo,« nam je zadovoljno razpredal Marko Šajnovič, vodja potapljaške enote.

Rešujejo v vsakršnih razmerah.

Zaradi bolezni ga resda ni bilo na prizorišču, a sta ga uspešno nadomestila kolega Denis Zupančič in David Šebjanič, ki sta odlično sodelovala s kolegi iz regije.