RAZISKAVA MEDIANE

Hrvaška ostaja prva izbira slovenskih dopustnikov, kampiranje izgublja priljubljenost

Poletni dopust ostaja pomembna prioriteta Slovencev.
Dopusti bodo letos nekoliko daljši. FOTO: Vladimir Despetovic/Getty Images
STA, A. G.
 10. 5. 2026 | 14:25
Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja Inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaška ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov, pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave. V lanski anketi je 29 odstotkov vprašanih dejalo, da ne nameravajo na dopust, letos to velja za 23 odstotkov vprašanih, so navedli v Mediani.

Dopusti bodo letos nekoliko daljši. Lani si je 12 odstotkov vprašanih privoščilo le do štiri dni dopusta, letos pa bo teh z najkrajšimi dopusti šest odstotkov. Po drugi strani se povečuje delež daljših dopustov - več kot 10 nočitev si je lani privoščila četrtina vprašanih, letos pa si jih namerava 29 odstotkov vprašanih. Kljub rahlemu padcu Hrvaška ostaja daleč najbolj pomembna destinacija slovenskih dopustnikov - tam bo dopust preživela več kot polovica vprašanih.

Hrvaška ostaja daleč najbolj pomembna destinacija. FOTO: Ekaterina_polischuk Getty Images/iStockphoto
Kljub rahlemu padcu Hrvaška ostaja daleč najbolj pomembna destinacija slovenskih dopustnikov - tam bo dopust preživela več kot polovica vprašanih. Mediana je raziskavo izvedla med 21. in 23. aprilom z metodo spletnega anketiranja na reprezentativnem vzorcu 500 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

Kampiranje izgublja priljubljenost 

Nekaj več kot desetina bo dopust preživela v Sloveniji, šest odstotkov se jih odpravlja v Grčijo, pet odstotkov v Italijo, po trije odstotki pa v Albanijo ali Španijo in dva odstotka v Turčijo. Največ dopustnikov bo izbralo zasebne sobe ali apartmaje (41 odstotkov) in hotele (28 odstotkov), precej manj pa se jih bo odpravilo v kamp. Če je še lani kampiralo kar 15 odstotkov prebivalcev Slovenije, jih letos to namerava osem odstotkov.

Štirje odstotki vprašanih bodo dopust preživeli na vikendih, šest odstotkov pa pri prijateljih ali sorodnikih. Mediana je raziskavo izvedla med 21. in 23. aprilom z metodo spletnega anketiranja na reprezentativnem vzorcu 500 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

