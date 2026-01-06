Hrvaški policisti na naših smučiščih

V prvem poprazničnem tednu sta se na slovenskih smučiščih pri zagotavljanju varnosti smučarjev slovenskim policistom spet pridružila hrvaška kolega. Do konca tedna bosta v pomoč na smučiščih na Rogli, Kopah, Krvavcu, Voglu in v Kranjski Gori. Na Hrvaškem so namreč trenutno šolske počitnice, zato je v teh dneh v Sloveniji precej hrvaških smučarjev. Kot je včeraj na Rogli povedal vodja oddelka v sektorju splošne policije na Generalni policijski upravi Alojz Sladič, zimske radosti spremljajo nesreče, tudi v tej smučarski sezoni so na slovenskih smučiščih obravnavali že osem primerov hudih poškodb. »Statistika zadnjih petih let je takšna, da kliče po sodelovanju v turistični sezoni,« je pojasnil Sladič. Spomnil je, da na enak način slovenski policisti poleti gostujejo pri hrvaških kolegih na njihovi obali.

Od podpisa sporazuma v letu 2014 je namreč med obema policijama sklenjen poseben protokol o sodelovanju in zagotavljanju varnih turističnih sezon, poletne in zimske. Hrvaški policisti so na slovenskih smučiščih uniformirani, a svoje naloge opravljajo neoboroženi in so ves čas skupaj s slovenskimi kolegi. Njihove ključne naloge so pomoč hrvaškim državljanom v postopkih s slovenskimi policisti, kadar je to potrebno, tudi pomoč pri sporazumevanju, na voljo so jim tudi, ko hrvaški turisti pri nas potrebujejo konzularno ali diplomatsko pomoč. Na policiji ob tem znova poudarjajo pomembnost uporabe smučarske čelade, ki je za otroke do vključno 14. leta starosti obvezna, a svetujejo, da jo uporabljajo vsi.

Po besedah pomočnika poveljnika oddelka za intervencije na hrvaški policiji Anđelka Antonića bosta njihova predstavnika do nedelje v pomoč hrvaškim državljanom na smučiščih, zlasti pri komunikaciji. Od leta 2013 je tako na slovenskih smučiščih sodelovalo že 208 hrvaških policistov, kar po njegovih besedah kaže na dobro sodelovanje med policijama obeh držav. »Njihova prisotnost na smučiščih daje hrvaškim smučarjem dodaten občutek varnosti,« je dodal Antonić in ob zahvali slovenskim kolegom izrazil upanje, da bodo na enak način sodelovali tudi v prihodnosti.