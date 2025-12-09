Hrvat objavil posnetke iz adventa v Ljubljani: »Ves čas plešejo kolo, poglejte pa, kje visi srbska zastava« (VIDEO)

Advent v Ljubljani privablja obiskovalce iz vse regije zaradi svoje magične atmosfere in bližine drugih balkanskih držav. Veliko Hrvatov, Srbov, pa tudi turistov iz drugih držav nekdanje Jugoslavije prihaja v Ljubljano v decembru, da bi uživali v božičnem vzdušju, čudovitih okrasitvah in specialitetah, ki jih ponuja božični sejem.

Ljubljana je namreč dovolj blizu in dobro povezana z glavnimi mesti v regiji, zato potovanje z vlakom, avtobusom ali avtomobilom ni naporno. Mesto je znano po svojem šarmu, adventni sejem pa je postal priljubljena destinacija za družinska potovanja, prijateljska druženja ali romantične vikende. Številni obiskovalci ne zamudijo sprehoda skozi središče mesta, pokušanja tradicionalnih slaščic, kot je “potica”, ali uživanja v toplih napitkih, kot sta kuhano vino ali punč, s čimer ustvarjajo nepozabne spomine.

»Advent v Ljubljani. Tako izgleda, ko prideš na advent v Ljubljano. To ni prizor samo enega dne – tako je ves december. To je glavni trg v Ljubljani, Prešernov trg. Torej, ko prideš po Čopovi ulici, slišiš trobentače, vidiš ljudi, ki plešejo kolo, 150 metrov stran pa je srbsko veleposlaništvo z ogromno srbsko zastavo,« je zapisal avtor objave na Redditu. Slovenija je svoje opravila. »Alpski Srbi,« se je glasil prvi komentar. Drugi komentator piše, da če ga to tako moti, naj predvaja Thompsona, pa naj se zbere 500 tisoč ljudi in zaplešejo. Drugi so pisali, da Slovenci prezirajo takšno vedenje na glavnem mestnem trgu, vendar ne morejo ničesar narediti. »Dragi moji sosedje, Slovenija je svoje končala. Po nekaterih izračunih države nekje do leta 2070 ne bo več, jaz pa verjamem, da se bo to zgodilo veliko prej. Demografija nam izumira, vojske nimamo, policija je v razsulu, prav tako sodstvo in drugi ključni podsistemi. Vseh ključnih infrastrukturnih objektov in dobrih podjetij smo se znebili in jih prodali tujcem. Kaj naj vam rečem?« je zapisal komentator.

Kmalu mu je odgovoril uporabnik, ki piše, da so množice Slovencev na Kvarnerju pokupile vse proste nepremičnine. »Osebno mi ne moti, odprt trg, dostopen vsem. Naj bo. Zakaj se potem pritožujete, da so se k vam preselili ljudje, ki želijo boljše življenje?« je zapisal.