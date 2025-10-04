  • Delo d.o.o.
Hrvat v šoku: »Ne boste verjeli, koliko stanejo hrvaške mandarine v Sloveniji«

Najbližja trgovina enega izmed najcenejših diskontnih trgovcev je za prebivalce Zagreba v Brežicah.
Simbolična fotografija. FOTO: Črt Piksi
Simbolična fotografija. FOTO: Črt Piksi
N. P.
 4. 10. 2025 | 19:20
2:40
A+A-

Številni Zagrebčani se zaradi bližine vse pogosteje odpravljajo po nakupih čez mejo v Slovenijo. Poleg nižjih davčnih stopenj, kot na Hrvaškem jih k nam privabijo tudi akcijske ponudbe, kakršnih doma ne najdejo niti v katalogih trgovskih verig.

Čeprav je splošna stopnja DDV v Sloveniji 22 odstotkov, se osnovne življenjske potrebščine, kot so hrana, sadike, zdravila, medicinska oprema, javni prevoz in hotelske storitve, obdavčujejo le z 9,5 odstotka. To pomeni, da je končni znesek na računu pogosto nižji kot na Hrvaškem, kjer je večina živil obdavčena po 25-odstotni stopnji.

Najbližja trgovina enega izmed najcenejših diskontnih trgovcev v Evropi, ki sicer sodi med deset največjih na svetu, je za prebivalce Zagreba v Brežicah. Podjetje je sicer razmišljalo o vstopu na hrvaški trg, a se za to pred leti ni odločilo.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
Cene v omenjeni trgovini so precej nižje od tistih na Hrvaškem: pet kilogramov hrvaških mandarin iz doline Neretve v posebni embalaži stane 3,99 evra, banane slovenskega uvoznika Derby 0,99 evra za kilogram, radič 0,69 evra, pol kilograma brusnic 3,75 evra, kilogram paradižnika Lušt iz Prekmurja pa 1,99 evra.

»Akcija je res akcija«

Med mesnimi izdelki so na voljo goveja rebra po 7,49 evra na kilogram, piščančja prsa po 5,99 evra, 500 gramov svinjskih odrezkov Celjskih mesnin pa 2,79 evra. Tekoči jogurt hrvaške znamke Dukat v 1,5-litrskem pakiranju stane 2,59 evra, pol kilograma ribane mocarele 3,89 evra, čokolada za kuhanje (400 g) 3,49 evra, deset jajc pa 2,39 evra.

»Ne boste verjeli, koliko so v Sloveniji cenejše mandarine. Pa ne le mandarine, tudi drugi izdelki so občutno cenejši. Meni se splača iti po nakupih čez mejo. Pri njih je akcija res akcija, ne pa kot pri nas, ko napišejo ‘akcija’, cena pa ostane enaka. Tako vedno prihranim, pa ne gre več samo za denar, ampak za princip – ko sem videl, da je lahko v Sloveniji bistveno ceneje kot pri nas. Saj Slovenija ni nikakršna gospodarska velesila, pa standard tudi ni toliko višji,« je za portal zagrebinfo povedal Darko, ki redno kupuje v Sloveniji.

Več iz teme

mandarinetrgovinaHrvaškacenehranaanalizatrgovciživila
