Hrvati in Slovenci razvijajo »morilca dronov«, za katerega se zanima pol Nata

Zagrebško podjetje DOK-ING in slovenska Valhalla Turrets skupaj razvijata brezpilotni, avtomatizirani hibridni sistem za protidronsko in protizračno obrambo, ki ga je mogoče nadzorovati celo s pomočjo umetne inteligence. Za inovativno orožje, ki ga tuji mediji že imenujejo »ubijalec dronov«, se je doslej menda zanimalo že 13 članic Nata.

Evropske države se vse pogosteje soočajo z napadi in vdori dronov, zlasti v bližini letališč in vojaških objektov, zato Evropska unija razmišlja o vzpostavitvi »zidu proti dronom«, ki bi ščitil zračni prostor pred napadi iz Rusije.

Hrvaški DOK-ING in slovenska Valhalla Turrets sta na mednarodnem sejmu obrambne industrije SIDEC 2025 v Celju predstavila prvi brezpilotni sistem za protidronsko in protizračno obrambo – Komodo-Mangart 25. Gre za spoj že uveljavljenega DOK-ING-ovega vozila Komodo in bojnega stolpa, ki so ga razvili v Sloveniji, piše hrvaški portal Poslovni dnevnik.

Že pred premiero je zanimanje izrazilo 13 držav članic Nata, slovenska vojska pa sistem že uporablja na oklepnih vozilih s posadko.

Hrvaška podpisala milijonski dogovor

Hrvaška je pred kratkim podpisala pogodbo o nabavi protidronske zaščite, vredno 115 milijonov evrov. Hrvaški obrambni minister Ivan Anušić je potrdil, da se bo država odločila prav za ta sistem, ki vključuje: osnovo Komodo, bojno kupolo Valhalle, 25-milimetrski protiletalski top Rheinmetall, dva izstreljevalnika protidronskih raket MBDA, AESA-radar in elektroniko francoskega proizvajalca Safran, navaja Poslovni dnevnik.

V tej konfiguraciji se stroj lahko premika s hitrostjo 55 kilometrov na uro, v razvoju pa je tudi nova različica, ki bo dosegala do 70 km/h.

Vzporedno DOK-ING pripravlja tri skupne nadgradnje s podjetjem Rheinmetall, Slovenci pa razvijajo kupolo, v katero bo mogoče vgraditi 30-milimetrski top istega proizvajalca.

Sistem Komodo-Mangart 25 je že uvrščen na seznam projektov, ki jih bo sofinancirala Evropska unija v okviru programa EU SAFE, iz katerega je Hrvaška zaprosila za 1,7 milijarde evrov, Slovenija pa za posojilo ni zaprosila.

Umetna inteligenca v službi obrambe

Sistem, ki je že preizkušen na oklepnih vozilih, upravljata voznik, ki nadzoruje vozilo prek kamer in radijskih sistemov, ter strelni operater, ki daljinsko upravlja kupolo. Oba sta ločena, ker se Komodo lahko upravlja tudi prek umetne inteligence, vendar orožje vedno aktivira človek.

Poganja ga dizelsko-električni generator, ki proizvaja energijo za vse sisteme, zato gre dejansko za hibridno vozilo.

Čakajo še certifikate Nata

Pred sistemom so še obsežna testiranja, v katerih bosta sodelovali hrvaška in slovenska vojska. Če bo vse potekalo po načrtih, bo pridobil vse potrebne certifikate Nata.

V DOK-ING-u pravijo, da lahko v začetni fazi izdelajo 50 sistemov letno, kar lahko sledi tudi Valhalla. Obe podjetji pričakujeta povečan interes držav in vojska po Evropi, piše portal.

Vodilni na svetovni ravni

Zagrebški DOK-ING je sicer svetovni vodilni proizvajalec visoko specializiranih robotskih sistemov za posebne namene. Podjetje ima več kot 80 odstotkov svetovnega tržnega deleža v segmentu razminiranja, njihovi sistemi pa se uporabljajo tudi v proti-požarnih operacijah in rudarstvu.

Slovensko podjetje Valhalla Turrets, ki se ukvarja z razvojem in izdelavo daljinsko vodenih oborožitvenih sistemov, je zaradi velikega povpraševanja v zadnjem letu podvojilo število zaposlenih, in sicer s 30 na 60. Valhalla Turrets je septembra lani z državo sklenila pogodbi za oborožitvene postaje za štirikolesnike cobra in taktična tovorna vozila znamke Man v skupni vrednosti slabih 16 milijonov evrov. Letos je Valhalla dobila še 45-milijonski posel dobave oborožitvenih kupol (36 milijonov brez DDV). Podjetje bo ministrstvu dobavilo 12 oborožitvenih postaj za obstoječe osemkolesnike patria, na njih pa bo integriran top proizvajalca Rheinmetall.