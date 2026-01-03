Hrvati in Slovenci so se tudi letos srečali in nazdravili s penino na mostu čez reko Muro (FOTO)

Most čez reko Muro, med Slovenijo in Hrvaško, v Petišovcih in Središču ob Muri, je bil tudi ob izteku leta 2025 prizorišče tradicionalnega prijateljskega srečanja hrvaških in slovenskih mejnih organov, pod vodstvom direktorjev policijskih uprav ter voditeljev lokalnih skupnosti, gradonačelnika (župana) mesta Mursko Središće Dražena Srpaka in župana Občine Lendava, Janeza Magyarja. Tako se je tudi letos potrdilo, da je prijateljstvo, ki se je začelo že ob osamosvojitvi držav, med obema narodoma iz leve in desne strani reke Mure zares trdno in politično ni niti malo obarvano. O tem priča vsakoletno srečanje hrvaških in slovenskih mejnih varnostnih organov in predstavnikov lokalne politike dveh sosednjih si občin. Vsi prisotni so se tudi letos strinjali, da so medsoseski odnosi pomembni. Zavezali so se, da bo takšno prijateljsko sodelovanje potekalo tudi v letu 2026.

FOTO: O.B.

»Srečen sem, da smo ponovno na tem mostu prijateljstva. V preteklem letu smo se namreč srečevali s številnimi izzivi in preizkušnjami, ki pa smo jih s skupnim sodelovanjem izvrstno rešili. Še enkrat več se je izkazalo, da je naše prijateljstvo in naše sodelovanje res dobro,« je ob robu srečanja povedal lendavski župan Magyar, kateremu je pritrdil tudi kolega iz Hrvaške, Srpak, ki je dodal, da tovrstna srečanja res pokažejo celoletno dobro sodelovanje, razumevanje in medsebojno pomoč. »Seveda si želimo tudi v prihodnje takšnega sodelovanja, ki ga želimo nadgraditi tudi na področju gospodarstva in turizma,« je dodal gradonačlenik Murskega Središča, ki se je dotaknil tudi uvedbe začasnih kontrol na mejnih prehodih Slovenije s Hrvaško in Madžarsko. Kot je povedal, upa, da bodo te hitro odpravljene in se bo vse vrnilo na stare tirnice. Tudi zaradi dobrobiti ljudi na obeh straneh meje, čeprav lahko brez problema povem, da policija, ki kontrole izvaja, dela samo v dobro teh prebivalcev, kot je dejal.