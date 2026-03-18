  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGLED JUŽNIH SOSEDOV

Komentator Janez Markeš udaril: »Janša ujet z roko v žaklju«! Medtem se Hrvati samo čudijo: »Kaj se to dogaja v Sloveniji?«

Tudi na Hrvaškem pozorno spremljajo predvolilno vročico v Sloveniji.
Robert Golob in Janez Janša FOTO: Slovenske Novice

»To je nacionalno izdajstvo,« je bil jasen komentator Janez Markeš, ki je ocenil, da je bil »Janša ujet z roko v žaklju.«  FOTO: Marko Feist

Mitja Urbančič
 18. 3. 2026 | 19:44
 18. 3. 2026 | 20:30
5:11
A+A-

Predvolilna kampanja v Sloveniji je vstopila v sklepno fazo v znamenju odkritega spopada med levico in desnico, obtožb korupcije, teorij zarote ter vpletenosti nevladnih akterjev in tujih dejavnikov. Po objavi posnetkov, ki nakazujejo na morebitna koruptivna dejanja akterjev, povezanih z vladno levico, se je politični prostor še dodatno razplamtel.

image_alt
Ugledni hrvaški medij udaril: Se bodo v Sloveniji na oblast vrnili desni populisti, ki so nekoč državo že popeljali na pot »madžarizacije«?

Desnica pod vodstvom Janeza Janše govori o dokazih korupcije, medtem ko levica ob močni podpori nevladne organizacije Inštitut 8. marec širi tezo o zaroti, v kateri naj bi sodelovali zasebni izraelski obveščevalci iz podjetja Black Cube. V središču spora se je tako znašla kombinacija korupcijskih afer, izrazitih ideoloških delitev in obtožb o zunanjem vmešavanju v volitve, so ocenili pri hrvaškem portalu narodni.hr.

image_alt
Kaj se dogaja?! Robert Golob urgentno iz Slovenije, domači odzivi se kar vrstijo

Za desnico, ki jo vodi SDS Janeza Janše, gre za kronični dokaz korupcije znotraj levega bloka, levica pa na drugi strani, predvsem prek svojih nevladnih organizacij, kot je Inštitut 8. marec, v javnost spušča zgodbo o domnevni zaroti, v kateri naj bi bila glavna akterja omenjeni Janša in izraelsko podjetje Black Cube. Vse to je za levico, čeprav ne ponuja konkretnih dokazov, podtikanje in očitno zunanje vmešavanje v slovenske volitve, menijo hrvaški novinarji.

Kaj se dogaja v Sloveniji?

Kot skoraj povsod po svetu je tudi v Sloveniji prisotna izrazita ideološka polarizacija na desnico, ki jo tu predstavlja Slovenska demokratska stranka Janeza Janše, in levico, katere glavni predstavnik je trenutni premier Robert Golob iz stranke Gibanje Svoboda. Že sicer naelektreno politično vzdušje je še dodatno podžgala objava posnetkov, ki kompromitirajo levico, piše hrvaški portal. 

Delov komentator Janez Markeš: »To je nacionalno izdajstvo. Janša ujet z roko v žaklju«

Sta pa o izraelskih prisluhih pred slovenskimi volitvami razpravljala tudi Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš. Markeša sicer preseneča, kako slabi so bili izraelski agentje, saj jim ni uspelo priti do tistih, ki so jih želeli diskreditirati ali ključnih virov, vse kar so dobili so bile govorice. »Glavno vprašanje je kdo je to plačal,« je dejal Markeš in poudaril, da ceno takšnih storitev večinoma ocenjujejo na pol milijona do milijon evrov, pri čemer je Sova potrdila, da je naročilo prišlo iz Slovenije. »To je nacionalno izdajstvo,« je bil jasen Markeš, ki je ocenil, da je bil »Janša ujet z roko v žaklju.« 

Je pa Markeš spomnil, da so prav ministri Svobode kapitulirali pred Izraelom in se ustrašili pred tem, da bi se Slovenija pridružila tožbi Južne Afrike pred mednarodnim sodiščem zaradi genocida v Gazi. A kljub temu, da Svobodi ni naklonjen, Markeš meni, da je udeležba na volitvah nujna, da se prepreči »avtokratski obrat« in zaščiti demokracijo. »To je test, kako kritični so slovenski državljani,« je ocenil.

image_alt
Sova potrdila, da je Black Cube skušal vplivati na volilni proces, Janša pa: Sova ali paraSova« ima na Trstenjakovi ulici »konspirativko«

Čeprav posnetki govorijo sami zase, to nekaterim ni dovolj, zato z različnimi spinom in teorijami zarote zapolnjujejo javni prostor. Po glavni teoriji levih strank, ki jih podpirajo tudi njihovi nevladni sateliti, kot je društvo »Inštitut 8. marec«, gre za zaroto Janeza Janše in izraelskega podjetja Black Cube, so ocenili južni sosedi. 

Na posnetkih posamezniki blizu levici

Na posnetkih, objavljenih na spletni strani »anti-corruption2026.com«, so nekdanja ministrica za pravosodje v vladi Roberta Goloba Dominika Švarc Pipan, znana odvetnica Nina Zidar Klemenčič, lobist, blizu premierju Golobu, Rok Hodej in vpliven poslovnež Dejan Paravan

Levica naj bi sprožila hajko

Kot odgovor na objavo posnetkov je del slovenske levice v javnem prostoru sprožil protinapad in začel širiti tezo, da v ozadju afere v resnici stojita Janez Janša v sodelovanju z izraelskim podjetjem Black Cube, so poudarili pri portalu narodni.hr. Med glavnimi nosilci takšnega narativa se je izpostavil Inštitut 8. marec, katerega direktorica Nika Kovač trdi, da gre za »zgodovinsko vmešavanje v slovensko demokracijo« in napad na suverenost države.

image_alt
V SDS z odvetniki nad Niko Kovač, ta odgovarja: »Pozdravljam, da me Janez Janša toži«

Soočena z afero, ki odpira resna vprašanja o morebitni korupciji, levica poskuša preusmeriti pozornost z vsebine posnetkov na njihove domnevne avtorje. V tem okviru kot glavnega krivca označuje političnega nasprotnika z desnice, Janšo, medtem ko se sama vprašanja o potencialni korupciji potiskajo v ozadje.

image_alt
Kolumna Mateja Lahovnika: Posnetki

Ideološka polarizacija

Ideološka polarizacija, ki je izrazita tudi v zvezi z objavo kompromitirajočih posnetkov, povezanih s korupcijo, je bila v Sloveniji v zadnjih mesecih zelo močna. Ob tem so spomnili na referendum o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem pomoženem samomoru, ki je predstavljal največje ideološko »tehtanje« volilnega telesa v Sloveniji. Prevladala je desno-konzervativna opcija in zakon je bil zavrnjen s skoraj 54 % (zbranih je bilo več kot zakonsko predpisanih 368.000 glasov).

image_alt
Posnetki, ki pretresajo politiko, zdaj pod drobnogledom policije

Več iz teme

Janez Janšakorupcijavolitvedržavni zborpolitikaRobert GolobInštitut 8. marecVolitve 2026
ZADNJE NOVICE
20:37
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRAJA?

Kirurg iz UKC Ljubljana odnesel računalnik, monitor in opremo: pravi, da ni vedel za spornost

Gre za sum odtujitve opreme v vrednosti okoli 10.000 evrov in za sum oškodovanja sredstev UKC Ljubljana v smislu zlorabe oddelčne opreme za potrebe drugega pravnega subjekta.
18. 3. 2026 | 20:37
20:16
Novice  |  Slovenija
POZVAL K OBJAVI VSEH DOKAZOV

Janez Janša sam na soočenju potrdil sestanek na Trstenjakovi: »Meni v ponedeljek po volitvah ne bo treba klicati nikogar«

Priznal srečanje z Eilandom, hkrati pa Sovi očita nadzor in jo poziva k razkritju posnetkov
Kaja Grozina18. 3. 2026 | 20:16
20:04
Novice  |  Slovenija
POLITIČNI PRETRES

Romana Tomc sprožila politični vihar, zahteva padec komisarke

Tomćeva potegnila na plano dokumente, ki pretresajo Bruselj.
18. 3. 2026 | 20:04
19:59
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Na območju Metelkove migrant migranta zabodel v glavo! Sodnica: »Treba vas je izgnati iz države za maksimalen možen čas«

Abdelkarimu Morsliju zaradi napada na Tunizijca dobrih pet let zapora.
Aleksander Brudar18. 3. 2026 | 19:59
19:53
Novice  |  Svet
IZJEMEN DOSEŽEK

Izjemen medicinski dosežek na Hrvaškem: pacientki odstranili 36-kilogramski tumor (FOTO)

Zdravniška ekipa Splošne bolnišnice Gospić je prejšnji teden uspešno izvedla izjemno zahteven operativni poseg, pri katerem so 81-letni pacientki odstranili kar 36 kilogramov težak tumor. Po besedah zdravnikov gre za največji doslej odstranjen tumor v hrvaškem zdravstvu. Pacientka po operaciji dobro okreva in bi lahko bolnišnico zapustila že v prihodnjih dneh.
18. 3. 2026 | 19:53
19:44
Novice  |  Slovenija
POGLED JUŽNIH SOSEDOV

Komentator Janez Markeš udaril: »Janša ujet z roko v žaklju«! Medtem se Hrvati samo čudijo: »Kaj se to dogaja v Sloveniji?«

Tudi na Hrvaškem pozorno spremljajo predvolilno vročico v Sloveniji.
Mitja Urbančič18. 3. 2026 | 19:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki