Komentator Janez Markeš udaril: »Janša ujet z roko v žaklju«! Medtem se Hrvati samo čudijo: »Kaj se to dogaja v Sloveniji?«

Predvolilna kampanja v Sloveniji je vstopila v sklepno fazo v znamenju odkritega spopada med levico in desnico, obtožb korupcije, teorij zarote ter vpletenosti nevladnih akterjev in tujih dejavnikov. Po objavi posnetkov, ki nakazujejo na morebitna koruptivna dejanja akterjev, povezanih z vladno levico, se je politični prostor še dodatno razplamtel.

Desnica pod vodstvom Janeza Janše govori o dokazih korupcije, medtem ko levica ob močni podpori nevladne organizacije Inštitut 8. marec širi tezo o zaroti, v kateri naj bi sodelovali zasebni izraelski obveščevalci iz podjetja Black Cube. V središču spora se je tako znašla kombinacija korupcijskih afer, izrazitih ideoloških delitev in obtožb o zunanjem vmešavanju v volitve, so ocenili pri hrvaškem portalu narodni.hr.

Kaj se dogaja v Sloveniji?

Kot skoraj povsod po svetu je tudi v Sloveniji prisotna izrazita ideološka polarizacija na desnico, ki jo tu predstavlja Slovenska demokratska stranka Janeza Janše, in levico, katere glavni predstavnik je trenutni premier Robert Golob iz stranke Gibanje Svoboda. Že sicer naelektreno politično vzdušje je še dodatno podžgala objava posnetkov, ki kompromitirajo levico, piše hrvaški portal.

Delov komentator Janez Markeš: »To je nacionalno izdajstvo. Janša ujet z roko v žaklju« Sta pa o izraelskih prisluhih pred slovenskimi volitvami razpravljala tudi Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš. Markeša sicer preseneča, kako slabi so bili izraelski agentje, saj jim ni uspelo priti do tistih, ki so jih želeli diskreditirati ali ključnih virov, vse kar so dobili so bile govorice. »Glavno vprašanje je kdo je to plačal,« je dejal Markeš in poudaril, da ceno takšnih storitev večinoma ocenjujejo na pol milijona do milijon evrov, pri čemer je Sova potrdila, da je naročilo prišlo iz Slovenije. »To je nacionalno izdajstvo,« je bil jasen Markeš, ki je ocenil, da je bil »Janša ujet z roko v žaklju.« Je pa Markeš spomnil, da so prav ministri Svobode kapitulirali pred Izraelom in se ustrašili pred tem, da bi se Slovenija pridružila tožbi Južne Afrike pred mednarodnim sodiščem zaradi genocida v Gazi. A kljub temu, da Svobodi ni naklonjen, Markeš meni, da je udeležba na volitvah nujna, da se prepreči »avtokratski obrat« in zaščiti demokracijo. »To je test, kako kritični so slovenski državljani,« je ocenil.

Čeprav posnetki govorijo sami zase, to nekaterim ni dovolj, zato z različnimi spinom in teorijami zarote zapolnjujejo javni prostor. Po glavni teoriji levih strank, ki jih podpirajo tudi njihovi nevladni sateliti, kot je društvo »Inštitut 8. marec«, gre za zaroto Janeza Janše in izraelskega podjetja Black Cube, so ocenili južni sosedi.

Na posnetkih posamezniki blizu levici

Na posnetkih, objavljenih na spletni strani »anti-corruption2026.com«, so nekdanja ministrica za pravosodje v vladi Roberta Goloba Dominika Švarc Pipan, znana odvetnica Nina Zidar Klemenčič, lobist, blizu premierju Golobu, Rok Hodej in vpliven poslovnež Dejan Paravan …

Levica naj bi sprožila hajko

Kot odgovor na objavo posnetkov je del slovenske levice v javnem prostoru sprožil protinapad in začel širiti tezo, da v ozadju afere v resnici stojita Janez Janša v sodelovanju z izraelskim podjetjem Black Cube, so poudarili pri portalu narodni.hr. Med glavnimi nosilci takšnega narativa se je izpostavil Inštitut 8. marec, katerega direktorica Nika Kovač trdi, da gre za »zgodovinsko vmešavanje v slovensko demokracijo« in napad na suverenost države.

Soočena z afero, ki odpira resna vprašanja o morebitni korupciji, levica poskuša preusmeriti pozornost z vsebine posnetkov na njihove domnevne avtorje. V tem okviru kot glavnega krivca označuje političnega nasprotnika z desnice, Janšo, medtem ko se sama vprašanja o potencialni korupciji potiskajo v ozadje.

Ideološka polarizacija

Ideološka polarizacija, ki je izrazita tudi v zvezi z objavo kompromitirajočih posnetkov, povezanih s korupcijo, je bila v Sloveniji v zadnjih mesecih zelo močna. Ob tem so spomnili na referendum o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem pomoženem samomoru, ki je predstavljal največje ideološko »tehtanje« volilnega telesa v Sloveniji. Prevladala je desno-konzervativna opcija in zakon je bil zavrnjen s skoraj 54 % (zbranih je bilo več kot zakonsko predpisanih 368.000 glasov).