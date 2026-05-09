Hrvatica se želi preseliti v Slovenijo, a takoj je prišlo opozorilo: »Pazi, tako so me tam imenovali«

Se danes Hrvatu splača preseliti v Slovenijo? To vprašanje je na Redditu sprožilo živahno razpravo, potem ko je ena od uporabnic zapisala, da jo vse bolj frustrirajo »nered, inflacija in primitivizem na Hrvaškem«, zato resno razmišlja o odhodu čez mejo. Slovenijo vidi kot bolj urejeno in stabilno državo, priznava pa, da morda nanjo gleda le skozi »romantizirano turistično različico«.

V komentarjih so se kmalu oglasili tudi Hrvati, ki že leta živijo in delajo v Sloveniji, pa tudi Slovenci. Medtem ko so eni trdili, da je življenje tam mirnejše, bolj organizirano in kakovostnejše kot na Hrvaškem, so drugi opozorili, da razlike vendarle niso tako velike, kot se pogosto zdi, piše Večernji.hr.

Eden od slovenskih uporabnikov ji je uvodoma sporočil, da so Hrvati v Sloveniji »več kot dobrodošli«.

»Iskreno, ni naroda, ki bi bil v Sloveniji bolj dobrodošel kot Hrvati. A potrebuješ neko znanje oziroma veščino. Jaz kot viličarist komaj preživim iz meseca v mesec,« je zapisal in dodal, da so davki visoki, življenje pa drago, zlasti v Ljubljani. Pojasnil je tudi, da minimalna neto plača znaša okoli 1000 evrov, ob tem pa delavcem pripadajo še dodatki za prevoz in prehrano. Hkrati je opozoril, da je težko najti stanovanje po dostopni ceni.

Drugi komentatorji so menili, da Slovenija v primerjavi s Hrvaško vendarle pomeni določen korak naprej, a ne dramatičnega. »Slovenija je boljša od Hrvaške in bo tako še nekaj časa, a je še vedno daleč od skandinavske ravni ali Avstrije,« je zapisal eden od uporabnikov in avtorici predlagal, naj gre »še malo severneje, do Gradca«.

Avtorica teme je odgovorila, da denar ni njen edini motiv za selitev. »Rada imam Slovane in rada imam te kraje. Če je mogoče, bi raje ostala bližje kot dlje,« je zapisala.

Kako sprejeti so Hrvati v Sloveniji?

Velik del razprave se je vrtel okoli vprašanja, kako sprejeti so Hrvati v Sloveniji, in odnosa do jezika. Izkušnje uporabnikov so bile pri tem povsem različne. Eden od uporabnikov, ki je tri leta živel v Novem mestu, trdi, da »mi južnjaki ostanemo v istem košu, takoj ko ne znamo slovensko«.

»Starejši od 40 let so večinoma prijazni, ko slišijo naš jezik, mlajši pa pogosto takoj preklopijo na angleščino,« je zapisal.

Na to mu je drugi uporabnik odgovoril s povsem nasprotno izkušnjo. »Absolutno nikoli mi nihče ni rekel, da ne razume hrvaščine, in vedno so bili izjemno prijazni,« je zapisal uporabnik, ki zaradi dela pogosto biva v Ljubljani, na Bledu in v Postojni.

Nekateri so kljub temu opozorili, da brez znanja slovenskega jezika težko pričakuješ popolno vključitev v družbo. »Ti prihajaš v njihovo državo in na tebi je, da se naučiš njihovega jezika,« je zapisal eden od komentatorjev.

Posebno podrobno izkušnjo je delil uporabnik, ki že pet let dela v Sloveniji. »V življenju sem zamenjal 12 podjetij in obupal nad Hrvaško. Mentaliteta in delovno okolje sta mi tukaj veliko boljša,« je zapisal. Kot prednosti je navedel plačan prevoz, dodatke za prehrano, regres in manjši pritisk glede nadurnega dela.

Dodal je tudi, da je država »bolj urejena«, a da življenje ni poceni, zlasti za družine z otroki. Po drugi strani del komentatorjev meni, da Hrvati danes nimajo več posebnega razloga za selitev v Slovenijo.

»Nima smisla, tu smo nekje,« je zapisal eden od uporabnikov.

Nekateri so izpostavili tudi negativne izkušnje z diskriminacijo. »V Sloveniji so me klicali ‘čefurka’,« je zapisala ena oseba, drugi pa je opozoril na odnos do priseljencev iz nekdanje Jugoslavije in spomnil na primer »izbrisanih«, ko so po osamosvojitvi Slovenije številni prebivalci ostali brez pravnega statusa.

Razprava se je dotaknila tudi kulture. Eden od komentatorjev je zapisal, da »v Sloveniji bolj treščijo cajke kot na Hrvaškem«, drugi pa sklenil: »Slovenija je vse tisto, kar se kajkavski regiji ne ljubi biti.«