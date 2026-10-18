Hud udarec za Nova24TV: Teo Jarc označili za »komunistično gestapovko«, zdaj se ji morajo opravičiti

Sodišče je v nepravnomočni sodbi pritrdilo Tei Jarc, ki je zaradi žaljivih zapisov tožila izdajatelja portala Nova24TV. Po navedbah Pravne mreže za varstvo demokracije je sodišče presodilo, da je pisanje portala pomenilo izjemno hud poseg v njeno osebno sfero. Izdajatelju je naložilo javno opravičilo in odstranitev spornih zapisov. Pravna mreža za varstvo demokracije je sporočila, da je s pravno podporo odvetnice Jasne Zakonjšek uspešno podprla tožbo Tee Jarc proti podjetju Nova hiša, d. o. o., izdajatelju portala Nova24tv.si. Po navedbah Pravne mreže je sodišče odločilo v korist Jarčeve.

Označili so jo za »komunistično gestapovko«

Spor izvira iz poročanja o dogodku na Kredarici, kjer se je avgusta 2021 skupina protestnikov soočila s takratnim premierjem Janezom Janšo.

Med protestniki je bila tudi Tea Jarc, ena vidnejših udeleženk tedanjih protivladnih protestov. Portal Nova24TV je o njej objavil več ostrih zapisov. Med drugim jo je po navedbah Pravne mreže označil za »komunistično gestapovko«, ki naj bi bila sposobna ubiti Janeza Janšo. Prav zaradi takšnih navedb se je Jarčeva odločila za sodno pot. Sodišče je zdaj po sporočilu Pravne mreže pritrdilo njenemu stališču, da takšno pisanje presega meje dopustne kritike.

Sodišče: Izjemno hud poseg v osebno sfero

Kot pojasnjuje Pravna mreža, je sodišče sporno poročanje označilo za moralno diskvalifikacijo in izjemno hud poseg v osebno sfero Tee Jarc.

S tem je pritrdilo stališču, da tudi ostra javna kritika ne pomeni neomejene pravice do žaljivega označevanja posameznikov. Po navedbah Pravne mreže je sodišče izdajatelju portala naložilo, da se Jarčevi javno opraviči in odstrani žaljive zapise. Pravna mreža je odločitev predstavila kot uspeh v prizadevanjih za zaščito posameznikov pred nedopustnimi osebnimi napadi v medijih.

Sodba še ni pravnomočna

Pri tem velja posebej poudariti, da sodba še ni pravnomočna. To pomeni, da sodni postopek še ni nujno končan in da ima izdajatelj portala možnost uporabiti razpoložljiva pravna sredstva.