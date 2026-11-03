Huda bolezen ni razlog za izjemo

ŽIVALSKI VRT

Deklici z levkemijo v ZOO Ljubljana ne želijo podaljšati veljavnosti vstopnic. Pojasnjujejo, da prejmejo okoli 500 podobnih prošenj na leto, a vse zavrnejo.

Za družino triletne deklice se je letošnje leto spremenilo v težko preizkušnjo. Zbolela je za levkemijo, zaradi zdravljenja in oslabljenega imunskega sistema pa so njihovi dnevi danes precej drugačni od vsakdanjika večine družin z majhnimi otroki. Večino časa preživijo doma, celo stari starši morajo ob obiskih nositi zaščitno masko. Decembra lani je deklica v dar prejela vstopnice za Živalski vrt Ljubljana, ki veljajo do 22. decembra letos. Ker jih zaradi zdravstvenega stanja ne more izkoristiti, se je njena mama obrnila na živalski vrt s prošnjo, da bi njihovo veljavnost izjemoma podaljšali ...