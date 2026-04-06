Poročali smo že, da danes po državi čez dan na cestah pričakujejo večje število motoristov, v Mirni Peči bo namreč dopoldne potekal vseslovenski blagoslov motorjev.

In ob hudi nesreči motorista na Veliko noč se je oglasil priznani slovenski zdravnik. Dr. Danijel Borković, priznani zdravnik, tudi sam motorist je ob nesreči motorista na Dvoru zapisal:

»Običajno ne objavljam tovrstne objave. Vendar danes je Velika noč. In kolega motorist na današnji dan ima drugi rojstni dan. Tudi sam sem danes bil na motorju. Ustavil sem se, kot se vedno ustavim pri nesrečah - predvsem, ker sem opazil reševalno vozilo na nujni vožnji vendar brez spremstva zdravnika (sicer so zdravstveni tehniki reševalci izjemno strokovno usposobljeni za popolnoma samostojno delo, vendar nikoli ne veš...).

Seveda, moja skrb je bila odvečna: reševalci so maksimalno hitro oskrbeli motorista, ki je v reševalnem vozilu počakal na prihod helikopterja in je potem bil odpeljan v UKC Ljubljana.

Tokrat je vsem udeleženim ostala glava na ramenih. Previdnosti nikoli dovolj.

Čuvajte se in čuvajte eni druge.«