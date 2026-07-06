Huda nesreča pod Triglavom: padajoči kamen zadel plezalko, obe omahnili v globino

V nedeljo nekaj po 17. uri se je na območju Triglava zgodila gorska nesreča. Ekipo za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote, so obvestili o nesreči v Severni steni Triglava.

Po do zdaj znanih podatkih sta 40- in 49-letna plezalka v navezi plezali Slovensko smer Severne stene Triglava. Na območju Prevčevega izstopa je 49-letno plezalko, ki je plezala druga v navezi, zadel padajoči kamen. Izgubila je ravnotežje, nato pa sta obe plezalki padli približno deset metrov v globino.

Pri padcu sta se telesno poškodovali. S helikopterjem Letalske policijske enote so ju prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Obe plezalki sta članici alpinističnih odsekov. V reševanje so se vključili tudi gorski reševalci GRS Mojstrana.

Policisti še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.