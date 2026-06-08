Huda nesreča v Bohinju: avto zdrsnil v globel, prvi na kraju mladi Lan, ki je oskrbel rano (FOTO)

V nedeljo ob 18.23 se je na cesti Nemški Rovt–Soriška planina v občini Bohinj zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili poškodovani dve osebi. Osebno vozilo je zapeljalo z vozišča in po strmem, zaraščenem pobočju zdrsnilo v globel. Med prvimi, ki so priskočili na pomoč, pa je bil mladi gasilec Lan.
»Posebno priznanje pa si danes zasluži mladi gasilec Lan, pionir v PGD Zbilje. Skupaj z družino je bil med prvimi na kraju dogodka. Še pred prihodom gasilcev in reševalcev je brez oklevanja priskočil na pomoč ter enemu od poškodovancev oskrbel krvavečo rano,« so zapisali v PGD Bohinjska Bistrica.
Na kraju nesreče so posredovali gasilci PGD Bohinjska Bistrica. Zavarovali so območje dogodka, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator ter preprečili iztekanje nevarnih tekočin. Nevtralizirali so tudi že razlite snovi in s tehničnim posegom vozilo izvlekli iz globeli. Poškodovanca so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči in ju prepeljali v bolnišnico.
Tako je posebno pozornost pritegnil Lan, ki je bil skupaj z družino med prvimi na kraju nesreče, v PGD Bohinjska Bistrica so poudarili, da takšna dejanja dokazujejo, da vrednote gasilstva – pomoč sočloveku, pogum in nesebičnost – živijo tudi med najmlajšimi. Mlademu Lanu so namenili iskrene čestitke za hitro in odgovorno ukrepanje.
Pohvale pa niso bile namenjene le njemu. Čestitali so tudi PGD Zbilje, kjer vzgajajo mlade gasilce v duhu odgovornosti, srčnosti in pripravljenosti pomagati. Pod objavo se je zvrstilo veliko čestitk in spodbudnih besed za mladega junaka, ki je s svojim dejanjem dokazal, da sočasna pomoč in pogum ne poznata let.
Zahvala dečku tudi s PU Kranj
Policijska uprava Kranj je v sporočilu za javnost zapisala, da ob tem dogodku velja izpostaviti ravnanje 12-letnega dečka, ki je bil v času prometne nesreče skupaj z družino v bližini kraja dogodka. Policija navaja, da je po doslej zbranih informacijah »deček takoj po nesreči iz avtomobila, s katerim so se z družino pripeljali, vzel komplet prve pomoči, in še pred prihodom intervencijskih služb na kraj poškodovanemu udeležencu takoj nudil prvo pomoč ter mu oskrbel krvavečo rano«. Obenem je svojo mamo zadolžil, naj opravi klic na številko 112, kar je tudi nemudoma storila. »Njegova hitra reakcija, prisebnost in pripravljenost pomagati so pomembno prispevale k temu, da je bila poškodovanemu pomoč nudena že v prvih trenutkih po nesreči,« so sporočili.
»Gorenjski policisti se dečku iskreno zahvaljujemo za njegovo ravnanje. Z njegovo družino smo že stopili v stik, saj se mu želimo za izkazano odgovornost, pogum in pomoč sočloveku zahvaliti tudi osebno,« sporočajo in dodajajo: »Njegovo ravnanje je lep primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj potrebno. Lan, hvala in velik poklon.«