Huda nesreča v Bohinju: avto zdrsnil v globel, prvi na kraju mladi Lan, ki je oskrbel rano (FOTO)

V nedeljo ob 18.23 se je na cesti Nemški Rovt–Soriška planina v občini Bohinj zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili poškodovani dve osebi. Osebno vozilo je zapeljalo z vozišča in po strmem, zaraščenem pobočju zdrsnilo v globel. Med prvimi, ki so priskočili na pomoč, pa je bil mladi gasilec Lan.

»Posebno priznanje pa si danes zasluži mladi gasilec Lan, pionir v PGD Zbilje. Skupaj z družino je bil med prvimi na kraju dogodka. Še pred prihodom gasilcev in reševalcev je brez oklevanja priskočil na pomoč ter enemu od poškodovancev oskrbel krvavečo rano,« so zapisali v PGD Bohinjska Bistrica.

FOTO: PGD Bohinjska Bistrica

Na kraju nesreče so posredovali gasilci PGD Bohinjska Bistrica. Zavarovali so območje dogodka, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator ter preprečili iztekanje nevarnih tekočin. Nevtralizirali so tudi že razlite snovi in s tehničnim posegom vozilo izvlekli iz globeli. Poškodovanca so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči in ju prepeljali v bolnišnico.

FOTO: PGD Bohinjska Bistrica

Tako je posebno pozornost pritegnil Lan, ki je bil skupaj z družino med prvimi na kraju nesreče, v PGD Bohinjska Bistrica so poudarili, da takšna dejanja dokazujejo, da vrednote gasilstva – pomoč sočloveku, pogum in nesebičnost – živijo tudi med najmlajšimi. Mlademu Lanu so namenili iskrene čestitke za hitro in odgovorno ukrepanje.

Pohvale pa niso bile namenjene le njemu. Čestitali so tudi PGD Zbilje, kjer vzgajajo mlade gasilce v duhu odgovornosti, srčnosti in pripravljenosti pomagati. Pod objavo se je zvrstilo veliko čestitk in spodbudnih besed za mladega junaka, ki je s svojim dejanjem dokazal, da sočasna pomoč in pogum ne poznata let.