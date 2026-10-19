Huda nesreča z električnim skirojem na Ptuju: 55-letnik vozil pod vplivom alkohola

V nedeljo zvečer se je v okolici Ptuja zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval 55-letni voznik električnega skiroja. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so bili o nesreči obveščeni malo pred 20. uro. Policisti so ugotovili, da je moški vozil preblizu desnemu robu vozišča, poleg tega pa je bil pod vplivom alkohola. Zaradi ugotovljenih kršitev bodo zoper njega uvedli hitri prekrškovni postopek.

Nevarnosti električnih skirojev

Električni skiroji so zaradi majhnih koles in občutljivosti na neravnine manj stabilni od koles, posledice padcev in trkov pa so lahko zelo resne. Policija zato opozarja na dosledno upoštevanje prometnih predpisov, prilagajanje hitrosti razmeram na cesti ter uporabo zaščitne čelade. Vožnja pod vplivom alkohola je prepovedana.

Na nevarnosti električnih skirojev je pred kratkim opozorila tudi izkušnja televizijske voditeljice Bernarde Žarn. Ta je oktobra razkrila, da jo je med sprehodom z veliko hitrostjo zadel električni skiro. Zaradi poškodb je bila odsotna z dela, ob vrnitvi na televizijske zaslone pa je dejala, da je hvaležna, da je živa. Obe nesreči, ki so ju obravnavali mariborski policisti, sta se končali s hudimi poškodbami. Njune okoliščine bodo pristojni organi obravnavali v nadaljnjih postopkih.