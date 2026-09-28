  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ČRNI SCENARIJ JE ZELO REALEN

Huda suša prizadela slovenske kmete, rejci bodo morali dokupovati krmo

Suša močno prizadela slovenske kmetije, predvsem travinje in silažno koruzo. Govedorejci opozarjajo na pomanjkanje krme in nevarnost zmanjšanja čred.
Minulo poletje slovenski živini ni prizanašalo. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Minulo poletje slovenski živini ni prizanašalo. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Rok Suhodolnik ima na srečo še nekaj krme iz minulih let.

Rok Suhodolnik ima na srečo še nekaj krme iz minulih let.

Dela mu zlepa ne zmanjka. Svoje je dodalo še vreme, ki je zdesetkalo krmo.

Dela mu zlepa ne zmanjka. Svoje je dodalo še vreme, ki je zdesetkalo krmo.

Minulo poletje slovenski živini ni prizanašalo. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv
Rok Suhodolnik ima na srečo še nekaj krme iz minulih let.
Dela mu zlepa ne zmanjka. Svoje je dodalo še vreme, ki je zdesetkalo krmo.
Drago Perko
 28. 9. 2026 | 06:49
6:42
A+A-

Poletje je pred dnevi pomahalo v slovo. So pa ostale posledice, ki jih bomo še lep čas čutili. Letošnja suša je močno prizadela travinje in silažno koruzo. Pri travinju je izpad pridelka večinoma ocenjen na 50–80 odstotkov, lokalno tudi do 100 odstotkov, pri silažni koruzi pa na 50–90 odstotkov, ponekod pridelka ni bilo. »Največ težav imajo kmetije na lažjih, plitvih in prodnatih tleh. Po prvih ocenah kmetijske svetovalne službe je suša prizadela celotno Slovenijo, najbolj kritične pa so razmere v Pomurju, Podravju, na Primorskem ter na Dolenjskem s spodnjim Posavjem. Velika škoda je tudi na Gorenjskem in na posameznih hribovskih območjih, kjer suša običajno ni tako izrazita. Že spomladanska suša je zmanjšala prvo oziroma drugo košnjo, poznejši odkos pa je bil marsikje zelo skromen ali pa ga sploh ni bilo,« je za Slovenske novice povedal Rok Suhodolnik, predsednik Društva rejcev govedi za meso Slovenije. Prav govedorejske kmetije so najbolj prizadete: ostale so brez prihodka, krme, grozi jim še manjšanje čred. Tudi zato bo morala večina rejcev krmo dokupovati.

Nikar prodajati v tujino

»Krma je na trgu še dostopna, vendar je ponudba zelo razpršena, precej oglasov pa je brez javno navedene cene. Kmetijsko-gozdarska zbornica je opozorila, da se del bal in silaže prodaja v sosednje države, zato je domače ponudnike pozvala, naj v letošnjih izrednih razmerah prednostno oskrbijo slovenske živinorejce. Še posebno pomembno je, da rejci pri nakupu ne gledajo samo cene bale, temveč tudi njeno težo, vsebnost suhe snovi, hranilno vrednost in zdravstveno neoporečnost. Poceni bala z veliko vode ali slabo kakovostjo je lahko na koncu dražja od kakovostnejše krme,« opozarja sogovornik, ki ga suša ni obšla.

Pri sosedih že trikrat več zakola

Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo: »Na terenu že zaznavamo povečan pritisk na živinorejske kmetije, predvsem zaradi velikega izpada krme. Zaradi tega se povečuje ponudba živine na trgu, kar že vpliva na odkupne cene. Poziv kmetom, naj ne sprejemajo paničnih odločitev in naj ne prodajajo osnovne črede, je bistven. Če bi se zaradi trenutnih razmer večje število rejcev odločilo za zmanjšanje ali celo opustitev čred, bi se posledice pokazale z zamikom – najprej z močnim presežkom živine na trgu, nato pa lahko že prihodnje leto s pomanjkanjem govejega mesa. Temu trendu bi sledile odkupne cene, saj bi ob povišani ponudbi cen kratkoročno padle, na dolgi rok pa bi pomanjkanje govedi dvignilo cene govejega mesa. Da je pritisk na trg že velik, kaže ne nazadnje dogajanje v širši regiji. Avstrijske klavnice imajo trenutno približno trikrat več zakola kot običajno, hkrati odkupne cene padajo in trg je zasičen. Zato je zdaj ključno, da se kmetom čim prej zagotovi pomoč pri zagotavljanju krme. Poudariti je treba, da poleg domačih razmer na odkupne cene govejega mesa pomembno vplivajo tudi odkupne cene v sosednjih državah, predvsem v Avstriji, tako da se bo to odrazilo tudi na slovenskih cenah govejega mesa. Rejci naj že zdaj izdelajo krmno bilanco do naslednjega zanesljivega spravila, analizirajo zaloge ter prilagodijo obroke potrebam posameznih skupin živali. Pomembni so pravočasni dogovori za nakup krme, sodelovanje med kmetijami in zmanjševanje izgub pri skladiščenju ter krmljenju. Jesenski krmni dosevki lahko ob ugodnih vremenskih razmerah del primanjkljaja ublažijo, dolgoročno pa sta ključni večja raznovrstnost pridelave krme in oblikovanje varnostnih zalog.«

Rok Suhodolnik ima na srečo še nekaj krme iz minulih let.
Rok Suhodolnik ima na srečo še nekaj krme iz minulih let.

Na njihovi kmetiji so posledice letošnje suše občutili predvsem pri travinju in silažni koruzi. Pridelek travinja je bil pri posameznih košnjah manjši za okoli 30 odstotkov, poznejši odkosi so bili še slabši, medtem ko je bil pridelek silažne koruze manjši za več kot polovico. Za zimo imajo zaradi zalog iz prejšnjih let in možnosti namakanja dovolj voluminozne krme, vendar bo zaradi slabše kakovosti potrebno več dopolnilnega krmljenja. Opozarja, da so v precej težjem položaju kmetije brez zalog, namakanja in z večino površin na območjih, izpostavljenih suši.

V pričakovanju ukrepov

»Nevarnost za črni scenarij, to je zmanjšanje čred, in bog ne daj, opuščanja reje, je zelo realna,« je dodal. »Za vzpostavitev kakovostne plemenske črede so potrebna leta selekcije in dela. Ko kmetija opusti govedorejo, posledice niso samo gospodarske. Z opuščanjem pašne živinoreje se začnejo zaraščati travniki, pašniki in težje dostopna območja, izgubljamo domačo pridelavo hrane, delovna mesta ter poseljenost podeželja,« opozarja Suhodolnik, ki pričakuje hitro reakcijo države.

V najtežjem položaju so kmetije brez zalog, namakanja in z večino površin na območjih, izpostavljenih suši.

»Najprej je treba čim hitreje zaključiti ocenjevanje škode in zagotoviti, da bo pomoč prišla do prizadetih kmetij pravočasno. Agencija in ministrstvo imata na razpolago ogromno mehanizmov za nadzor kmetijskih gospodarstev in naših površin,« je dejal in predlagal predvsem neposredno finančno pomoč najbolj prizadetim kmetijam, razbremenitev goriva za kmetijske stroje, predčasno izplačilo neposrednih plačil ter začasne prilagoditve zahtev kmetijske politike zaradi suše.

Dela mu zlepa ne zmanjka. Svoje je dodalo še vreme, ki je zdesetkalo krmo.
Dela mu zlepa ne zmanjka. Svoje je dodalo še vreme, ki je zdesetkalo krmo.

Nevarnost za črni scenarij, to je zmanjšanje čred, in bog ne daj, opuščanja reje, je zelo realna.

Pomembni so tudi strokovna pomoč pri krmljenju, ukrepi za preprečevanje zmanjševanja čred ter uravnotežen odstrel velikih zveri. Dolgoročno pa Suhodolnik izpostavlja hitrejšo gradnjo vodnih zadrževalnikov in namakalnih sistemov, boljše zadrževanje vode v tleh, prilagajanje krmnih rastlin, ustvarjanje zalog krme ter enostavnejše pridobivanje dovoljenj za skladišča in drugih kmetijskih objektov. »Kmetom mora biti dovoljeno posekati gozd in ga spremeniti v pašne in obdelovalne površine, če teren to omogoča. Država mora razumeti, da pomoč živinorejcem ni samo pomoč posameznim kmetijam. Gre za ohranjanje domače pridelave hrane, obdelane kulturne krajine in življenja na podeželju. Če zaradi ene ali več zaporednih suš izgubimo plemenske črede in aktivne živinorejske kmetije, jih pozneje ne bomo mogli več nadomestiti ...« 

50-90 odstotkov manj pridelka je pri travinju in silažni koruzi.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

kmetjesušakmetijstvoSlovenijapomočkoruzaškodavodakošnjaRok SuhodolnikDruštvo rejcev govedi za meso SlovenijeKmetijsko-gozdarska zbornica SlovenijeKrmaPomurje
ZADNJE NOVICE
08:05
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKI PREGLED TEDNA

Teden z Luno: prihaja teden preizkušenj, pazite na besede, odnose in predvsem na cesti

Mars v levu prinaša veliko energije in odločnosti, a tudi prehitre odzive.
Joy Lotos28. 9. 2026 | 08:05
08:01
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: 5 odličnih kosil, ki sta jih izbrala Midva kuhava

Tokrat sta nam jedilnik sestavila Tjaša in Blaž, ustvarjalca priljubljenega kulinaričnega dvojca Midva kuhava.
Odprta kuhinja28. 9. 2026 | 08:01
07:52
Bulvar  |  Domači trači
NA PREDVEČER ENAKONOČJA

Tudi vinska kraljica Nika ima svojo potomko (FOTO)

Eno prvih potomk znamenite trte z Lenta so pred 33 leti posadili nad Šentjernejem.
Tanja Jakše Gazvoda28. 9. 2026 | 07:52
07:41
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČNO

Na medenih tednih ju je ubila silovita eksplozija, nevesta je bila noseča (FOTO)

V nesreči v središču Aten je umrlo šest ljudi. Vzrok tragedije še preiskujejo, sumijo plin.
28. 9. 2026 | 07:41
07:20
Novice  |  Slovenija
ANKETA MEDIANE

Kdo pridobiva in kdo izgublja? Sveža anketa razkrila politično razpoloženje med Slovenci

Delo ministrske ekipe podpira več vprašanih kot mesec prej. Na lestvici politikov je prišlo do sprememb.
28. 9. 2026 | 07:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GROŽNJE

S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
24. 9. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MITI O INVESTIRANJU

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Kateri šport izbrati?

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Kateri šport izbrati?

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljudje že govorijo, kaj se bo ta konec tedna dogajalo v prestolnici

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Včasih je dovolj en telefonski klic« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREHITRO

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti« (video)

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
24. 9. 2026 | 07:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

V osmih tednih do konkretnih rezultatov

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Razno
ZAVARUJ

Ključi prvega stanovanja v roki. Kaj te čaka zdaj?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

»Ne razumem, zakaj so dopustili, da so izgubili četrtino sredstev« (video)

Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
22. 9. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Vaš sosed kupuje dražjo elektriko, a zanjo plača manj. Kako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Polet
ARHITEKTURA SLOVENIJE

Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
GIBANJE

»Tina, ti si zmožna več.« Stavek, ki ga ni nikoli pozabila (video)

Šport je odkrila šele nekaj let pred upokojitvijo. Potem je prišla prva tekma z izposojenim kolesom, svetovni naslov, hud padec in spoznanje, da si življenja brez gibanja ne predstavlja več.
23. 9. 2026 | 11:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ZLATI MEDALJI

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Kam v soboto zvečer?

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki