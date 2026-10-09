Hude vremenske razmere na območju Štanjela! V kratkem času padlo 353 milimetrov dežja

V Kobdilju na Krasu je v tej noči padlo 353 litrov dežja na kvadratni meter, zato je na območju Štanjela poplavljala meteorna voda, je za STA povedal poveljnik regijskega štaba CZ za Primorsko in Notranjsko Sandi Curk. Poplavljenih je bilo devet hiš in osnovna šola Štanjel. Težave zaradi poplav in plazu so imeli tudi v občinah Ajdovščina in Vipava.

»V kratkem časovnem intervalu je padla neizmerno velika količina dežja, kar je veliko tako v slovenskih kot evropskih razmerah. Ne glede na to, da smo na Krasu, je prišlo do meteornih poplav,« je dejal Curk. Zaradi vode na cesti je v neposredni bližini Štanjela ostal ujet v visoki vodi tudi osebni avtomobil. Nihče od potnikov ni bil poškodovan, na suho pa so jim pomagali gasilci.

Osnovno šolo v Štanjelu je meteorna voda poplavila v spodnji etaži v velikosti med 200 in 250 kvadratnih metrov površine. Po črpanju vode so opravili čiščenje in dezinfekcijo prostorov, ki so bili poplavljeni, tako da pouk danes poteka nemoteno, je še povedal Curk. Tudi stanovanjski objekti niso bili poplavljeni v bivalnemu delu, voda je zalila le tamkajšnje kletne prostore.

Zdrs zemeljskega plazu

V reševalni akciji je sodelovalo 49 gasilcev, občinski štab Civilne zaščite (CZ) Komen s šestimi osebami, 12 zaposlenih štanjelske osnovne šole in 11 interventnih vozil. Zaradi dežja je prišlo tudi do zdrsa zemeljskega plazu, zato je zaprta cesta med Štanjelom in Dolanci. Današnji dan bodo zato namenili čiščenju ceste in zagotavljanju nemotenega prometa na tem odseku. Curk pa je vse udeležencev opozoril še na veliko previdnost na vseh cestah na območju Občine Komen, saj so na številnih cestah nanosi peska in kamenja.

Močno deževje je v večernih urah zajelo tudi občini Ajdovščina in Vipava, deloma tudi Mestno občino Nova Gorica in povzročalo meteorne poplave, je za STA povedal poveljnik regijskega štaba CZ za Severno Primorsko Samo Kosmač. Posredovali so na okoli 45 intervencijah.

»Na reševalnih akcijah so sodelovali poklicni in prostovoljni gasilci na teh območjih. Na srečo pa se je stanje okoli polnoči umirilo,« je povedal Kosmač. Poplavljeni so bili predvsem stanovanjski objekti ter prostori Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini. Na cesto med vasema Planina in Gaberje se je sprožil tudi zemeljski plaz, zato je tam promet trenutno močno oviran.

Dolgotrajni nalivi in poplavljeni hudourniki

Ob dolgotrajnih nalivih so na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca hitro narasli hudourniški vodotoki, ki že poplavljajo. Na teh območjih zastaja in poplavlja tudi padavinska voda, so v hidrološkem opozorilu zapisali na Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Regijski center za obveščanje je na območju Nove Gorice naštel 38 intervencij, na območju Postojne pa 17.

V občini Ajdovščina so narasli vodotoki, meteorna voda je zalivala hiše, nekaj avtomobilov je ostalo ujetih v narasli vodi. Gasilci so imeli tudi nekaj dela s podrtimi drevesi, ki so padla na avtomobile. Na območju občine Komen so večinoma sanirali zalite objekte, poplavilo je tudi podružnično osnovno šolo Štanjel. Na območju Sežane je več podrtih dreves oviralo promet, prav tako so intervencije potekale na območju Vipave, Idrije, Nove Gorice in Pivke. O poškodovanih ne poročajo, pristojne službe pa bodo nadaljevale sanacijo, je poročala Tjaša Škamperle z Radia Koper.

Center za obveščanje navaja, da so imeli polne roke dela gasilci iz kar 15 poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot. Prečrpavali so vodo, reševali ujete ljudi v vozilih in ogrožene lokacije varovali s protipoplavnimi vrečami. Odstranjevali so tudi podore zemljine, zaradi katerih so bile nekatere ceste v občinah Komen in Ajdovščina neprevozne.