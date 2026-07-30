Hudo trčenje e-skirojev v Ljubljani: voznik v smrtni nevarnosti

Na kolesarski stezi ob Zaloški cesti v Ljubljani se je danes nekaj po polnoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika električnih skirojev. Povzročitelj je utrpel hude telesne poškodbe in je v smrtni nevarnosti, lažje pa sta bila poškodovana tudi drugi voznik e-skiroja in njegov sopotnik.

Po do zdaj zbranih ugotovitvah policistov je do nesreče prišlo, ker je voznik e-skiroja vozil v napačni smeri po kolesarski stezi. Pri tem je trčil v voznika e-skiroja, ki je pravilno pripeljal nasproti. Povzročitelj se je v silovitem trčenju huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo. Drugi udeleženec in njegov sopotnik sta utrpela lažje telesne poškodbe. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljajo vse okoliščine prometne nesreče.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

To pa ni bila edina huda nesreča z električnim prevoznim sredstvom v zadnjih 24 urah na območju Policijske uprave Ljubljana. V Kočevju se je včeraj okoli 10.30 huje poškodoval tudi voznik električnega kolesa, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel. Tudi njega so odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo. Policisti so sicer v zadnjih 24 urah na območju Policijske uprave Ljubljana obravnavali 31 prometnih nesreč. Od tega jih je bilo 29 z materialno škodo, dve pa s hudimi posledicami – ena se je zgodila med vožnjo z električnim skirojem, druga pa z električnim kolesom.

Policija voznike električnih skirojev znova opozarja, naj dosledno upoštevajo prometna pravila, vozijo v pravilni smeri ter hitrost prilagodijo razmeram na cesti, saj lahko že trenutek nepazljivosti povzroči izjemno hude posledice.