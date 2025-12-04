  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PODRAŽITVE

»Hvala za motivacijo, da se odselimo!« Starši besni po novi podražitvi vrtca, ki je že 800 evrov

Postojnčani so po odločitvi občinskega sveta na nogah. Tudi svetniki na Ravnah razmišljajo o višjih cenah.
Koliko podražitev še prenese družina? FOTO: Leon Vidic, Delo
Koliko podražitev še prenese družina? FOTO: Leon Vidic, Delo
Nina Čakarić
 4. 12. 2025 | 12:41
 4. 12. 2025 | 12:41
5:12
A+A-

V Postojni se je po seji občinskega sveta razplamtel pravi vihar. Svetniki so pred dnevi potrdili skoraj 14-odstotno podražitev cen Vrtca Postojna in Prestranek in to že drugič letos. Med starši je završalo, eden najbolj odmevnih odzivov pa prihaja od mamice: »Iskreno bi se rada zahvalila Občinskemu svetu Občine Postojna za dvig cen vrtca. Hvala za dodatno motivacijo, da mladi raje ne rojevamo več in da se čim prej odselimo iz Postojne, saj služb itak ni, vsak dan pa se vozimo 70 kilometrov v službo, da lahko potem še preplačujemo vrtec.«  Cene so se v zadnjem letu sicer v vseh mestnih občinah dvignile, vse občine pa kot glavni razlog za to navajajo prenovo plačnega sistema v javnem sektorju. Ponekod so se dvignile celo večkrat.

Drugi dvig v enem letu, polna cena že okoli 800 evrov

Prva podražitev je bila sprejeta spomladi, zdaj pa je sledil še nov skok. Po spremembi polna cena za prvo starostno obdobje po navedbah iz gradiv dosega okoli 800 evrov, kar je za marsikatero družino zlasti ob drugih stroških skoraj nevzdržno. Ni čudno, da se o tem govori na vsakem koraku, od vrtčevskih garderob do spletnih skupin, kjer starši primerjajo položnice in računajo, kaj sploh še zmorejo. Vrtcu Postojna ne očitajo, da bi »kar tako« dvignil cene. V uradnem gradivu so nanizali razloge, ki naj bi pritiskali na ekonomsko ceno programov.

Med glavnimi izpostavljajo rast stroškov dela, saj se plače v javnem sektorju po napovedih postopno zvišujejo (1. oktober 2025, 1. junij 2026 in 1. december 2026). Dodatno breme predstavlja tudi zimski regres za leto 2025: 639 evrov na zaposlenega, vrtec pa ima 121 zaposlenih, kar nanese več kot 77 tisoč evrov izplačil. S 1. julijem 2025 je začel veljati še nov 1-odstotni prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki ga delodajalci plačujejo za vse zaposlene. Na papirju zveni kot računovodski izračun, v praksi pa to za starše pomeni preprosto: višji račun na koncu meseca.

Po glasovanju se je oglasila tudi lokalna SDS Postojna z Zvonkom Černačem, ki je podražitvi nasprotovala. V zapisu na družbenih omrežjih so dvig pripisali vplivu državne plačne reforme, izplačilom božičnic, novemu prispevku in tudi padcu števila otrok, ob tem pa dodali politično oceno, da bi ob drugačni davčni in družinski politiki podražitev morda ne bilo. Staršev to ne pomiri. Mnogi imajo občutek, da jih sistem stiska z vseh strani, zato na spletu letijo primerjave in komentarji: »Dom starejših bo zdaj največ cca 800 evrov za cel mesec, 24 ur na dan. Vrtec pa 680 za 22 dni po 8 ur, pa še plenice in robčke prinesejo starši.« Drugi se sprašujejo, zakaj mora biti cena tako različna glede na plačo, če je storitev enaka, tretji pa že omenjajo možnost pobude za občinski referendum.

Trenutno tudi na Ravnah razmišljajo o višjih cenah

Postojna pri tem ni osamljen primer. Vrtci po Sloveniji v letu 2025 poročajo o podobnih pritiskih in ponekod se pripravljajo novi dvigi. Tako naj bi na Ravnah na Koroškem svetniki o cenah odločali na seji 10. decembra 2025; če bodo potrdili predlog, bi s 1. januarjem 2026 začele veljati višje cene: I. starostno obdobje 667 evrov (dvig 9,09 %), II. starostno obdobje 531 evrov in kombinirani oddelek 568 evrov.

Starši pa medtem primerjajo še druge občine. Med najdražjimi je tudi Vrhnika, kjer se polna cena za prvo starostno obdobje giba tudi blizu 800 evrov, v zadnjem letu pa so položnice za vrtec podražile že tretjič. Nekateri starši tako že primerjajo cene z zasebnimi vrtci in ocenjujejo, da je ponekod zasebni celo cenejši od javnega.

Za konec pa velja dodati še pomembno pojasnilo, ki v razgreti razpravi pogosto uide: občine vrtce praviloma tudi subvencionirajo, zato polno ekonomsko ceno programa v praksi plačuje le majhen delež staršev. Večino bremena tako občutijo tisti, ki so redno zaposleni in se znajdejo v tako imenovani »zlati sredini« – zaslužijo preveč, da bi bili upravičeni do večjih olajšav, hkrati pa premalo, da bi jim višje položnice ne predstavljale resne težave. Ob tem starši opozarjajo še na neenakosti v sistemu: del samozaposlenih lahko zaradi načina prikazovanja prihodkov in stroškov pade v nižje dohodkovne razrede, kar pomeni tudi bistveno nižje plačilo vrtca, v posameznih primerih celo le okoli desetino polne cene. In tako se vsakič znova tudi v Postojni krepi občutek, da ob podražitvah največji del računa na koncu vendarle pristane prav na ramenih redno zaposlenih družin, ki držijo sistem pokonci.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.

Več iz teme

vrtcicenestroški
ZADNJE NOVICE
13:45
Novice  |  Slovenija
ZAPISAN KMETIJSTVU

Nagrajeni kmet Andrej išče sorodno dušo

Andrej Korošec je pri rosnih 18 letih prevzel domačijo. S svojim znanjem in trdim delom je osvojil že dve nagradi na izboru Naj hlev.
4. 12. 2025 | 13:45
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ŽALOSTNO

Po boju z rakom prejel novo diagnozo: zvezdnik serije Polna hiša razkril šokantno novico

Ameriški igralec Dave Coulier se ponovno sooča z resnim zdravstvenim stanjem.
4. 12. 2025 | 13:25
13:18
Novice  |  Svet
MATTHEW PERRY

Zdravnik, ki je prodal ketamin Matthewu Perryju, obsojen na dve leti in pol zapora

Salvador Plasencia je prvi od petih obtožencev, ki so priznali krivdo v povezavi s Perryjevo smrtjo.
4. 12. 2025 | 13:18
13:10
Lifestyle  |  Astro
ŠTIRJE KORAKI

Prekinimo negativne misli

Ko ne morejo rasti na našem strahu, se njihov tok ustavi.
4. 12. 2025 | 13:10
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
NEZNANSKO RADOVEDNA

Mlada pisateljica Tara Kesar: nič ne ustavi njenega žarka upanja (Suzy)

V časih, ko mnogi mladi tarnajo, da se ne da, da ni možnosti in priložnosti, za 16-letno dijakinjo ljubljanske Gimnazije Vič dnevi nimajo dovolj ur, toliko stvari jo zanima.
4. 12. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Italijani to kavo kuhajo že 90 let – ko izveste zakaj, je ne boste več delali drugače

Se tudi vaše jutro začne z opojno dišečo kavo? Okus kave pa ni odvisen le od dobre mešanice, ampak tudi od načina, kako jo pripravite.
Aleksandra Zorko4. 12. 2025 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pred odhodom na smučišče nujno preverite to informacijo

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za praznične gurmanske večere

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za praznične gurmanske večere

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
PromoPhoto
Novice  |  Svet
DOBER ZGLED

Vsi se zgledujejo po naši sosedi. Po čem so tako uspešni?

Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Razno
POKOJNINE

Modra decembrska poteza za več prihranka

Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
4. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

Kaj slikanice v resnici naredijo z vašimi možgani

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Brivnik, ki opravi britje namesto vas

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

To je ena večjih fobij tudi pri odraslih

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO POČUTJE

Ko en bon odpre vrata v svet sprostitve – neverjetno, a resnično

WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pravila igre v gradnji se spreminjajo

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki