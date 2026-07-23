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Ideja za izlet: potovanje po dolenjski lepotici (FOTO)

Po reki Krki smo veslali od Otočca do Dobrave; v vodi okoli nas množica rib, vsepovsod polno vodnih ptic, kot so čaplje, mlakarice, belke.
Grad Otočec je čudovit. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Grad Otočec je čudovit. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Na reki ni prevroče.

Na reki ni prevroče.

Brežine so obrasle z grmovjem in drevesi.

Brežine so obrasle z grmovjem in drevesi.

Vasi ob poti

Vasi ob poti

Zaveslali smo do Dobrave pri Škocjanu.

Zaveslali smo do Dobrave pri Škocjanu.

Potovanja je konec, pristanemo ob lesenih čolnih.

Potovanja je konec, pristanemo ob lesenih čolnih.

Grad Otočec je čudovit. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec
Na reki ni prevroče.
Brežine so obrasle z grmovjem in drevesi.
Vasi ob poti
Zaveslali smo do Dobrave pri Škocjanu.
Potovanja je konec, pristanemo ob lesenih čolnih.
Janez Mihovec
 23. 7. 2026 | 14:00
3:17
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Pod gradom Soteska na sredini svojega toka Krka spremeni svojo podobo. Nič več ni reka v globeli, ki se pretaka prek številnih lehnjakovih slapov. Postane velika, mirna in se razlije po širni dolini, ki vodi proti Savi. Reka dobi na svoji poti z obeh strani toka več pritokov in postane velika, z globino in širino. Umiri se in najlepši način, da si jo ogledamo, je kar z njene gladine. Preprosto obljublja prelep dan. Kopica možnosti je, kje vstopiti v reko in izstopiti iz nje. Vse po naših željah in zmožnosti. Le plovilo je treba imeti, pa naj bo to sup, kajak, kanu ali pa napihljivi raft.

Ko zapustimo Otočec, se nam zazdi, da smo zapustili kulturno krajino.

Tokrat v reko vstopimo pri gradu Otočec, ki je bil zgrajen v davnem 13. stoletju. Je eden naših redkih otoških gradov, nad njim je jez, ki vodo preusmerja v umetno izkopan kanal ter grad in park okoli njega spremeni v otok. Prek obeh vodnih tokov, ki se pod gradom spet združita, stoji lesen most. Grad Otočec ni bil vedno takšen, kot je danes, ko sije v svoji popolni podobi. Konec druge svetovne vojne je bil požgan in porušen, današnja podoba je rezultat obnove, v kateri je bil po starih načrtih praktično na novo postavljen. Reka Krka pod Otočcem ima le tu in tam še lehnjakove pragove, ki pa ne tvorijo več slapov in brzic. Občasno je treba poiskati vodno pot in popaziti, da nam ostre skale ne popraskajo plovila. Ko zapustimo Otočec, se nam zazdi, da smo zapustili kulturno krajino. Nikjer ni več nikogar. Brežine reke so obrasle z grmovjem in drevesi in tako lahko vasi ob bregovih bolj slutimo kot vidimo. Le tu in tam se nam odpre pogled na dolino, ki velja za eno najlepših pri nas.

Na reki ni prevroče.
Na reki ni prevroče.
Brežine so obrasle z grmovjem in drevesi.
Brežine so obrasle z grmovjem in drevesi.
Vasi ob poti
Vasi ob poti

V vodi okoli nas plava množica rib, tu in tam nas presenetijo še vodne rastline, kot so rumeni blatnik in lokvanji. Te včasih rastejo v velikih zaplatah in si moramo po reki mimo njih poiskati pot. Vsepovsod je polno vodnih ptic, kot so čaplje, mlakarice, belke, vidimo lahko tudi modro zlatega vodomca.

Prepustimo se rečnemu toku, ki je bolj počasen, lenoben.

Prepustimo se rečnemu toku, ki je bolj počasen, lenoben, precej je treba tudi veslati, da se kam premaknemo. Pa ni prehudo. No, pa saj smo zaradi veslanja pravzaprav tudi prišli na reko.

Zaveslali smo do Dobrave pri Škocjanu.
Zaveslali smo do Dobrave pri Škocjanu.
Potovanja je konec, pristanemo ob lesenih čolnih.
Potovanja je konec, pristanemo ob lesenih čolnih.

Vsekakor idila, katere dolžino si lahko odberemo po željah in fizični pripravljenosti. Tokrat smo se zapeljali do Dobrave pri Škocjanu. Še en most čez reko je znak, da se potovanje po dolenjski lepotici bliža koncu. Pristanemo ob lesenih čolnih in si zaželimo, da pot nadaljujemo ob priliki tudi nizvodno, do Brežic ob izlivu v Savo je še dolga pot in veliko zanimivega.

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