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FESTIVAL ČIPKE

Idrija praznuje 150 let čipkarske šole: festival, tradicija in rock na trgu

Letos bo že 44. festival, praznovali bodo še 150 let čipkarske šole.
Zgodba čipke je zgodba potrpežljivosti, natančnosti in povezanosti ljudi. FOTO: Primož Hieng
Zgodba čipke je zgodba potrpežljivosti, natančnosti in povezanosti ljudi. FOTO: Primož Hieng
P. H.
 18. 6. 2026 | 05:20
1:43
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Letošnji 44. festival idrijske čipke, ko bodo praznovali še 150 let čipkarske šole v Idriji, bo od 19. do 21. junija. V različnih oblikah in programih se že poldrugo stoletje ohranja in razvija dediščina, ki je zaznamovala mesto in generacije klekljaric. Jubilej simbolizira neprekinjen prenos znanja, spretnosti in ljubezni do klekljanja iz roda v rod. Gre za edinstveno dediščino, ki jo v Idriji ne le ohranjajo, temveč živijo, razvijajo in predajajo prihodnjim generacijam. Festival je praznik dediščine, ustvarjalnosti in skupnosti ter poklon velikemu bogastvu, ki ga predstavlja idrijska čipka, nesnovna kulturna dediščina svetovnega pomena.

Festival je praznik dediščine, ustvarjalnosti in poklon velikemu bogastvu.

Festivalsko dogajanje obsega inovativne razstave klekljanih in drugih izdelkov, demonstracije in delavnice klekljanja, državno tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič, sejem domače in umetnostne obrti ter klekljarskih pripomočkov, animacije za otroke, kulinarična ponudba s Hudo kuhno in Sladkim kotičkom ter pester glasbeni program. V soboto bodo na velikem odru na Mestnem trgu nastopili Šank Rock, Elvis Jackson ter AnzaRa Mai & Greg Even. Nedeljski program bo na Trgu sv. Ahacija popestril Hišni ansambel Avsenik. Častna pokroviteljica 44. festivala je predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar.

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