Sredi Ljubljane si je vbrizgal drogo kar med snemanjem televizijskega prispevka (FOTO)

Pisali smo, da je petletna deklica iz ljubljanskega vrtca domov v bundici prinesla narkomansko iglo. Kako se je znašla igla v bundi, ni jasno. Ravnateljica vrtca je pozvala k rednejšemu pregledu igral med bloki, a sama doslej v kraju še ni videla odvržene igle. Opozorilo pa je v javnosti sprožilo odzive prebivalcev, ki že dlje časa opozarjajo na prisotnost drog v mestnem prostoru. V več delih Ljubljane so prizori uživanja drog vidni tudi sredi dneva, smo že večkrat pisali.

Za 24 ur so prebivalci prestolnice poročali o uporabi drog na ulicah in blokovskih dvoriščih ter o odvrženih iglah, ki jih pogosto odstranjujejo kar sami. Po njihovih navedbah se količina nevarnih odpadkov ne zmanjšuje, temveč se iz leta v leto povečuje. »Ena od bolj problematičnih točk v središču Ljubljane je tik ob stanovanjskih blokih med Kolodvorsko in Resljevo ulico. Na tleh ležijo kupi smeti, med listjem pa tudi odvržene igle. Igel pa da je toliko, da jih odstranjujejo kar stanovalci sami iz dneva v dan« so povedali v prispevku in posneli, kako si je posameznik vbrizgaval drogo celo med snemanjem prispevka za 24ur: »Vbrizgavanje droge pa se je dogajalo tudi med današnjim snemanjem naše TV ekipe.«

Eno glavnih središč ostaja Tromostovje, različni pripomočki, pa krvavi robčki in igle so tudi v parku Navje in pod Materinskim mostom nasproti

Zdravstvena stroka in organizacije, ki delujejo na področju zmanjševanja škode zaradi drog, ugotavljajo, da se uporabniki drog pogosteje zadržujejo na območju Tabora, v okolici Metelkove in v bližini zdravstvenih ustanov.

Odvrženih igel se ne dotikamo z golimi rokami. Če iglo opazimo v javnem prostoru, o tem obvestimo pristojne službe ali upravljavca območja. Otrokom je treba jasno povedati, naj se takšnih predmetov ne dotikajo in naj o najdbi takoj obvestijo odraslo osebo.

Javne površine so brez stalnega nadzora

Pristojni opozarjajo, da stalni nadzor vseh javnih površin ni izvedljiv. Redno pregledovanje vsakega igrišča in dvorišča zato ni mogoče, kar pomeni, da nevarni predmeti v okolju niso vedno pravočasno odstranjeni.

Zmanjševanje tveganj za uporabnike in okolico

V Sloveniji deluje varna soba v Novi Gorici, v Ljubljani pa nadzorovanega prostora za manj tvegano uporabo drog še ni. Namen takšnega prostora je zmanjševanje zdravstvenih zapletov in preprečevanje odlaganja igel v javnem prostoru. Po podatkih izvajalcev se je s tem zmanjšalo število predoziranj in nevarnih odpadkov zunaj teh prostorov. Zdravniki ob tem poudarjajo, da je tveganje za okužbo ob stiku z iglo, najdeno na tleh, zelo majhno. Do zdaj še niso obravnavali primera okužbe zaradi takšnega vboda. Kljub temu svetujejo previdnost in zdravniški pregled v primeru poškodbe.