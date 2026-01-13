Igor E. Bergant se poslavlja od Odmevov: »Zaželel sem si osebne spremembe«

Igor E. Bergant se po skoraj petnajstih letih vodenja ene ključnih oddaj Informativnega programa Televizije Slovenija, Odmevov, nocoj poslavlja od voditeljskega mesta. A pred njim je nov izziv: »Debate z Bergantom«, nova oddaja, ki bo nedeljskih večerov prinesla poglobljene razprave o družbenih, političnih in drugih pomembnih temah, so sporočili z RTV Slovenija.

Konec ene dobe in začetek novega izziva

Bergant, ki je že ob prevzemu voditeljskega mesta Odmevov to vlogo razumel kot enega največjih izzivov svoje novinarske poti, se bo tako posvetil novemu ustvarjalnemu projektu. »Odmevi so bili - tako kot pred tem športno novinarstvo - zanimiva izkušnja. V zadnjem letu je bilo sodelovanje pri izvedbi nove zasnove našega studia za informativne oddaje zame zelo zanimiv in koristen izziv,« je zapisal in dodal: »Hkrati pa sem si zaželel tudi osebne spremembe, saj me je motilo, da v naši televizijski ponudbi ni bilo več oddaj, v katerih bi strokovnjakinje in strokovnjaki lahko v umirjenem ozračju razpravljali o pomembnih temah sedanjosti in prihodnosti ter razvijali in soočali različne argumente.«

Na njegovo voditeljsko mesto je sedla Manica Janežič Ambrožič, ki je že bila voditeljica TV-Dnevnika, in se je tako pridružila ekipi Odmevov z Rosvito Pesek in Tanjo Starič.

Nova oddaja: Debate z Bergantom

»Debate z Bergantom« bo 50-minutna tedenska oddaja, ki bo vsak teden prinašala poglobljene razprave o aktualnih temah s tremi relevantnimi sogovorniki. Voditelj bo z vprašanji in dinamiko pogovora ustvarjal prostor za vsebinsko razpravo onkraj dnevno-političnega ritma. Oddaja bo imela tudi svoj podkast in bo živela na spletu ter družbenih omrežjih, kjer bodo gledalci lahko spremljali dodatne vsebine.

Igor E. Bergant bo po novem vodil oddajo Debate z Bergantom. FOTO: RTV Slovenija

Bergant je ob tem dodal: »Menim, da bomo s to oddajo smiselno dopolnili ponudbo dnevnih aktualnih oddaj s krajšimi pogovori, preiskovalno oddajo Tarča ter intervjuje, kjer so v ospredju pozornosti zanimivi gostje ali prepoznavni izpraševalci. Sam bom poskušal izpostavljati znanje gostij in gostov, skrbeti za kakovostno razpravo in na različnih platformah pripraviti čim več zanimivih dejstvenih izhodišč za kakovosten pogovor. Tega novega izziva se zelo veselim. Veselim se tudi svojega drugega digitalnega projekta, ki sem ga razdelal: videokasta o različnih bolj ali manj znanih vidikih fenomenalnosti Slovenije. Upam, da bom do pomladi že lahko posnel prvo serijo tega novega videokasta, ki bo namenjen domoljubnim in vsem, ki bi taki želeli postati,« je zapisal.

Gledalci bodo Berganta prvič kot voditelja Debate z Bergantom lahko spremljali v nedeljo, 25. januarja 2026, ob 20.50 na TV Slovenija. To je sicer termin, ko je bil dolga leta rezerviran oddajo Intervju, kjer so voditelji Jože Možina, Edvard Žitnik in Zvezdan Martič vodili pogovori z zanimivimi osebnostmi iz najrazličnejših področij.