  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPREMEMBE NA RTV SLOVENIJA

Igor E. Bergant se poslavlja od Odmevov: »Zaželel sem si osebne spremembe«

Igor E. Bergant se bo danes poslovil od voditeljskega mesta Odmevov. Prevzel bo vodenje nove oddaje.
Igor E. Bergant FOTO: RTV Slovenija
Igor E. Bergant FOTO: RTV Slovenija
N. Č.
 13. 1. 2026 | 13:46
 13. 1. 2026 | 13:51
3:11
A+A-

Igor E. Bergant se po skoraj petnajstih letih vodenja ene ključnih oddaj Informativnega programa Televizije Slovenija, Odmevov, nocoj poslavlja od voditeljskega mesta. A pred njim je nov izziv: »Debate z Bergantom«, nova oddaja, ki bo nedeljskih večerov prinesla poglobljene razprave o družbenih, političnih in drugih pomembnih temah, so sporočili z RTV Slovenija.

Konec ene dobe in začetek novega izziva

Bergant, ki je že ob prevzemu voditeljskega mesta Odmevov to vlogo razumel kot enega največjih izzivov svoje novinarske poti, se bo tako posvetil novemu ustvarjalnemu projektu. »Odmevi so bili - tako kot pred tem športno novinarstvo - zanimiva izkušnja. V zadnjem letu je bilo sodelovanje pri izvedbi nove zasnove našega studia za informativne oddaje zame zelo zanimiv in koristen izziv,« je zapisal in dodal: »Hkrati pa sem si zaželel tudi osebne spremembe, saj me je motilo, da v naši televizijski ponudbi ni bilo več oddaj, v katerih bi strokovnjakinje in strokovnjaki lahko v umirjenem ozračju razpravljali o pomembnih temah sedanjosti in prihodnosti ter razvijali in soočali različne argumente.«

Na njegovo voditeljsko mesto je sedla Manica Janežič Ambrožič, ki je že bila voditeljica TV-Dnevnika, in se je tako pridružila ekipi Odmevov z Rosvito Pesek in Tanjo Starič.

Nova oddaja: Debate z Bergantom

»Debate z Bergantom« bo 50-minutna tedenska oddaja, ki bo vsak teden prinašala poglobljene razprave o aktualnih temah s tremi relevantnimi sogovorniki. Voditelj bo z vprašanji in dinamiko pogovora ustvarjal prostor za vsebinsko razpravo onkraj dnevno-političnega ritma. Oddaja bo imela tudi svoj podkast in bo živela na spletu ter družbenih omrežjih, kjer bodo gledalci lahko spremljali dodatne vsebine.

Igor E. Bergant bo po novem vodil oddajo Debate z Bergantom. FOTO: RTV Slovenija
Igor E. Bergant bo po novem vodil oddajo Debate z Bergantom. FOTO: RTV Slovenija

Bergant je ob tem dodal: »Menim, da bomo s to oddajo smiselno dopolnili ponudbo dnevnih aktualnih oddaj s krajšimi pogovori, preiskovalno oddajo Tarča ter intervjuje, kjer so v ospredju pozornosti zanimivi gostje ali prepoznavni izpraševalci. Sam bom poskušal izpostavljati znanje gostij in gostov, skrbeti za kakovostno razpravo in na različnih platformah pripraviti čim več zanimivih dejstvenih izhodišč za kakovosten pogovor. Tega novega izziva se zelo veselim. Veselim se tudi svojega drugega digitalnega projekta, ki sem ga razdelal: videokasta o različnih bolj ali manj znanih vidikih fenomenalnosti Slovenije. Upam, da bom do pomladi že lahko posnel prvo serijo tega novega videokasta, ki bo namenjen domoljubnim in vsem, ki bi taki želeli postati,« je zapisal.

Gledalci bodo Berganta prvič kot voditelja Debate z Bergantom lahko spremljali v nedeljo, 25. januarja 2026, ob 20.50 na TV Slovenija. To je sicer termin, ko je bil dolga leta rezerviran oddajo Intervju, kjer so voditelji Jože Možina, Edvard Žitnik in Zvezdan Martič vodili pogovori z zanimivimi osebnostmi iz najrazličnejših področij.

Več iz teme

Igor E. BergantOdmeviRTV Slovenija
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA HRANA

Še en presenetljiv učinek jajc

Nove raziskave kažejo, da jajca pomagajo pri vlaženju telesa.
13. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
EN OBROK NA DAN

En sam obrok na dan lahko izboljša spanec in prinese opazno izgubo teže v treh mesecih

Način prehranjevanja OMAD obljublja več energije boljši nadzor krvnega sladkorja in lažje hujšanje, vendar ni primeren za vsakogar.
Miroslav Cvjetičanin13. 1. 2026 | 15:00
14:46
Novice  |  Slovenija
POGOVOR Z OPOZICIJO

Janša ignoriral nacionalko, bivši minister ogorčen: »Golob je bil sam, a Janša naj bi se pa tule boril za sekunde?!«

Na TV Slovenija je bil pogovor z opozicijo, a šef SDS-a ni delal družbe Kordišu, Kalohu, Logarju in Vrtovcu.
13. 1. 2026 | 14:46
14:14
Novice  |  Slovenija
ZVEZDA

Poglejte, s kom se je Golob srečal pred odhodom na kosilo s prvaki strank (FOTO)

Danes je za premierja Goloba zelo aktiven dan, pred srečanjem s predstavniki šestih političnih strank v restavraciji Pen se je srečal še s Sunito Williams.
13. 1. 2026 | 14:14
14:00
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To počnejo skoraj vsi v stanovanjih – in potem se čudijo plesni

Pravilo 5 cm je preprost ukrep proti vlagi in plesni v domu. Energetski svetovalec razloži, zakaj je pravilna postavitev pohištva ključna.
13. 1. 2026 | 14:00
13:46
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE NA RTV SLOVENIJA

Igor E. Bergant se poslavlja od Odmevov: »Zaželel sem si osebne spremembe«

Igor E. Bergant se bo danes poslovil od voditeljskega mesta Odmevov. Prevzel bo vodenje nove oddaje.
13. 1. 2026 | 13:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki