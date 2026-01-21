  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MAFIJSKA LIKVIDACIJA

Igorja Mančića prerešetali pred otrokom sredi Ljubljane! Pripravili maščevanje zaradi milijonske kraje kokaina

Obletnica brutalnega umora v Sloveniji.
Ustreljen je bil pred očmi otroka. FOTO: Blaž Samec, Delo
Ustreljen je bil pred očmi otroka. FOTO: Blaž Samec, Delo
N. Č.
 21. 1. 2026 | 11:17
 21. 1. 2026 | 11:42
A+A-

Srbski mediji so spomnili na obletnico umora, ki se je natanko pred tremi leti zgodil sredi belega dne na Viču. Takrat se je v Ljubljani življenje za nekaj ur povsem ustavilo. Igorja Mančića (34) so brutalno likvidirali 20. januarja 2023 pred očmi njegovega otroka. Napadalci so proti njemu izstrelili rafal, kot poroča republika.rs, pa je pri primeru šlo za nadaljevanje krvavega obračuna kavaškega in škaljarskega klana.

Usodnega 20. januarja 2023 je morilec Igorja Mančića čakal skrit za eno od stavb v Oražnovi ulici v Ljubljani. Ko se je Mančić pojavil, je zamaskirani morilec pritekel in mu streljal v glavo, medtem ko je bil v avtomobilu. Po napadu je morilec pobegnil neznano kam, nujna pomoč pa je Mančića poskušala oživljati, vendar je umrl. V avtu je bil z Igorjem Mančićem tudi njegov mladoletni otrok, ki na srečo v streljanju ni bil poškodovan.

Morilca so opisali kot moškega, visokega 170 centimetrov, oblečenega v temna oblačila, s kapo na glavi in zakritim obrazom. Policija je šla v akcijo, vendar je šele julija 2024 v Portorožu prijela tri moške, osumljene, da so načrtovali likvidacije v Sloveniji. Med njimi tudi Stefana B., ki ga sumijo, da je likvidiral Igorja Mančića. Vendar še ni znano, ali je bil osumljeni pravnomočno obsojen oziroma ali je bil postopek proti njemu zaključen, piše republika.rs.

Streljanje na Oražnovi ulici v Ljubljani. FOTO: Aleksander Brudar
Streljanje na Oražnovi ulici v Ljubljani. FOTO: Aleksander Brudar

Ukradel drogo kavaškega klana

Igorja Mančića so leta 2019 povezovali z ropom v kraju Okroglo pri Naklem. Takrat so iz hiše družine Čikojević ukradli drogo v vrednosti 1,5 milijona evrov, ki naj bi bila v lasti slovenskega dela kavaškega klana. Domnevno je Mančić na pobudo Željka Tešanovića skupaj z Danijelom Božićem in Davidom Šolajo ukradel drogo domnevnemu šefu slovenske celice kavaškega klana Klemnu Kadivcu. Osumljeni za umor Igorja Mančića se povezuje s kavaškim klanom, pa tudi umori škaljarcev, zato se sumi, da je Mančić ena od žrtev krvave vojne črnogorskih klanov, piše srbski medij.

Preživel streljanje

Na Mančića so streljali tudi aprila 2020, vendar je bil takrat oborožen, zato je streljanje vrnil. Čeprav je bil hudo ranjen, je vseeno streljal s svojo pištolo. Poleg orožja je policija pri njem našla 33.000 evrov, na podlagi česar so sklepali, da je bil z nekom dogovorjen za poslovni sestanek.

Mančić je bil leta 2013 obtožen, da je 29. avgusta streljal na E. P., ki naj bi Mančića med prepirom udaril, Mančić pa mu je odmaknil roko. Zanimivo je, da je E. P. kasneje na predobravnavnem naroku trdil, da Mančić ni streljal nanj, čeprav ga je obtožil, da je streljal, še piše republika.rs.

Več iz teme

Igor Mančićkavaški klanstreljanjeumorKlemen KadivecLjubljana
ZADNJE NOVICE
12:14
Novice  |  Svet
V EVROPSKEM PARLAMENTU

Ko poslanec izgubi živce zaradi Trumpa: »Gospod predsednik, odj*****!« (VIDEO)

Ameriškemu predsedniku je povedal svoje.
21. 1. 2026 | 12:14
12:12
Novice  |  Slovenija
NA KOROŠKEM

Največja dražba lesa v Sloveniji: prvi hlodi že čakajo kupce

Na prizorišču je trenutno dobrih tri tisoč kubičnih metrov lesa.
Dejan Vodovnik21. 1. 2026 | 12:12
12:05
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Poroka na prvi pogled: strokovnjak razložil vzroke za Janjino tečnobo, Anja pa razgrnila zgodbo o njenem dobivanju z Maticem po šovu

'Popoln' par, ki nima popolnoma nič skupnega? Strokovnjak Timotej Strnad, ki je vodil vse tri sezone eksperimenta z izjemo zadnje, razlaga svoj pogled na dogajanje med Janjo in Maticem.
21. 1. 2026 | 12:05
11:55
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DRAMA

To je Amina (18), ki je pobegnila od moža, našli so jo golo in premraženo (VIDEO)

Je bila žrtev zlorabe?
21. 1. 2026 | 11:55
11:35
Šport  |  Odmevi
POGOVOR

Naši reprezentanti v futsalu razmišljajo tudi o kolajni

Slovenski dvoranski as Igor Osredkar odšteva do eura.
Nejc Grilc21. 1. 2026 | 11:35
11:32
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Slovenski alpinizem žaluje! Umrl je Branko Ivanek - Branč

Slovenska alpinistična in lednoplezalna skupnost se poslavlja od Branka Ivaneka - Branča, alpinista, organizatorja, sodnika in predanega soustvarjalca zgodovine tekmovalnega lednega plezanja v Sloveniji in širši regiji.
21. 1. 2026 | 11:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki