Igorja Mančića prerešetali pred otrokom sredi Ljubljane! Pripravili maščevanje zaradi milijonske kraje kokaina

Srbski mediji so spomnili na obletnico umora, ki se je natanko pred tremi leti zgodil sredi belega dne na Viču. Takrat se je v Ljubljani življenje za nekaj ur povsem ustavilo. Igorja Mančića (34) so brutalno likvidirali 20. januarja 2023 pred očmi njegovega otroka. Napadalci so proti njemu izstrelili rafal, kot poroča republika.rs, pa je pri primeru šlo za nadaljevanje krvavega obračuna kavaškega in škaljarskega klana.

Usodnega 20. januarja 2023 je morilec Igorja Mančića čakal skrit za eno od stavb v Oražnovi ulici v Ljubljani. Ko se je Mančić pojavil, je zamaskirani morilec pritekel in mu streljal v glavo, medtem ko je bil v avtomobilu. Po napadu je morilec pobegnil neznano kam, nujna pomoč pa je Mančića poskušala oživljati, vendar je umrl. V avtu je bil z Igorjem Mančićem tudi njegov mladoletni otrok, ki na srečo v streljanju ni bil poškodovan.

Morilca so opisali kot moškega, visokega 170 centimetrov, oblečenega v temna oblačila, s kapo na glavi in zakritim obrazom. Policija je šla v akcijo, vendar je šele julija 2024 v Portorožu prijela tri moške, osumljene, da so načrtovali likvidacije v Sloveniji. Med njimi tudi Stefana B., ki ga sumijo, da je likvidiral Igorja Mančića. Vendar še ni znano, ali je bil osumljeni pravnomočno obsojen oziroma ali je bil postopek proti njemu zaključen, piše republika.rs.

Streljanje na Oražnovi ulici v Ljubljani. FOTO: Aleksander Brudar

Ukradel drogo kavaškega klana

Igorja Mančića so leta 2019 povezovali z ropom v kraju Okroglo pri Naklem. Takrat so iz hiše družine Čikojević ukradli drogo v vrednosti 1,5 milijona evrov, ki naj bi bila v lasti slovenskega dela kavaškega klana. Domnevno je Mančić na pobudo Željka Tešanovića skupaj z Danijelom Božićem in Davidom Šolajo ukradel drogo domnevnemu šefu slovenske celice kavaškega klana Klemnu Kadivcu. Osumljeni za umor Igorja Mančića se povezuje s kavaškim klanom, pa tudi umori škaljarcev, zato se sumi, da je Mančić ena od žrtev krvave vojne črnogorskih klanov, piše srbski medij.

Preživel streljanje

Na Mančića so streljali tudi aprila 2020, vendar je bil takrat oborožen, zato je streljanje vrnil. Čeprav je bil hudo ranjen, je vseeno streljal s svojo pištolo. Poleg orožja je policija pri njem našla 33.000 evrov, na podlagi česar so sklepali, da je bil z nekom dogovorjen za poslovni sestanek.

Mančić je bil leta 2013 obtožen, da je 29. avgusta streljal na E. P., ki naj bi Mančića med prepirom udaril, Mančić pa mu je odmaknil roko. Zanimivo je, da je E. P. kasneje na predobravnavnem naroku trdil, da Mančić ni streljal nanj, čeprav ga je obtožil, da je streljal, še piše republika.rs.